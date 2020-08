Porsche připomíná první 911 v Austrálii. Původní majitel najezdil za 4 roky 87 tisíc km

Porsche je velmi emotivní a technickou značkou. Po celou dobu své existence si zakládá na mechanické vyspělosti a často odkazuje na minulost, které si nesmírně váží. Zářným příkladem je i aktuální vzpomínka na vůbec první Porsche 911, které se dostalo do Austrálie. Jako připomínka této události vznikla speciální edice aktuálního provedení vozu.

První Porsche 911 v Austrálii bylo registrováno 1. září 1965 a putovalo do garáže jedné rodiny v Barossa Valley. Ros Angas si vůz objednal v roce 1964 za 2000 australských liber. Ve formuláři měl Porsche 901, původní jméno vozu. Poté, co však Peugeot upozornil Porsche na to, že má registrované trojčíselné označení modelů s nulou uprostřed, bylo němcům doporučeno název vozu přejmenovat.

Angas tak musel být překvapený, když mu domů dorazilo auto s jiným označením. S vozem poté často jezdil soutěž Collingrove Hillclimb, která se odehrávala na jeho pozemku. Na stejném místě pak v roce 1966 vyhrál Alan Hamilton ve voze Porsche australský šampionát v závodech do vrchu. Angas jezdil s prvním australským Porsche čtyři roky a za tu dobu na něm stihl najezdit 87.000 kilometrů.

Porsche si od Angase odkoupil jeho kamarád architekt Roy Wilson. Jeho současným majitelem je pak nadšenec Stewart Kay, který jej v roce 1992 koupil s kompletní dokumentací a v perfektním stavu s 136.000 kilometry na tachometru.

Nyní se vůz nachází v muzeu, ale občas si nějakou tu vyjížďku stále dopřeje. Když pak Porsche postavilo zcela nový model ve specifikaci, která původnímu vozu odpovídá, nemohl nikdo váhat ani minutu.