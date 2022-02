Porsche představuje herní revoluci. Virtuálně zajezdit si můžete i na vaší oblíbené okresce

Porsche chce akcelerovat proces digitalizace prostředí závodních okruhů a silnic pomocí nové aplikace. Virtuálně zajezdit si tak budete moct téměř kdekoliv.

Herní simulátory prošly v posledních letech obrovským vývojem a za ty nejlepší není problém utratit i statisíce. Dnes si ale můžete slavné světové okruhy projet klidně i v telefonu. Vlastně není problém si kdykoliv a kdekoliv virtuálně zajezdit. Jste však omezení tím, jaké tratě vývojáři do her dají.

Většinou si ale není na co stěžovat. Vývojáři se často zaměřují na světově známé okruhy a nezapomínají ani na vlastní iniciativu a vytváří své vlastní. Co si ale takhle zajezdit na silnici za vaším barákem? Něco takového se právě snaží zprovoznit Porsche v rámci projektu Virtual Roads, jehož cílem je, aby se zákazníci mohli virtuálně projet téměř kdekoliv na světě.

Obyčejně by to byl nesmírně náročný proces, profesionální herní studia stráví klidně i měsíce ježděním po skutečných tratích a následné digitalizaci prostředí. Pak se musí postarat ještě fyziku aut, vlivy počasí i rozdílné povrchy trati. Porsche se s tím ale dokáže vypořádat za jedno procento času.

Stačí si prý připnout telefon na čelní okno a spustit speciální aplikaci. Pak si jen projedete svou oblíbenou okresní silnici a telefon si přes kameru všechno zaznamená, pošle to do programu a ten začne vytvářet 3D model. Náhradu za klasické skenování vyvinula společnost Way Ahead Technologies.

Jejich technologie dokáže digitalizovat až osm kilometrů silnic do hodiny. Finální čas se ale odvíjí od náročnosti tratě. Je to těžko uvěřitelné, ale technologie prý dokáže zachytit i nuance otřesů a vytvořit tak i povrch, ne jen rovnou plochu na ježdění. Aktuálně už je hotová třeba trať na GP Ice Race v Zell am See.

Porsche ani spřízněné společnosti navíc nemusí vyvíjet nový herní software. Soubory s vaší oblíbenou tratí lze nahrát třeba do oblíbené hry Assetto Corsa. Zanedlouho si tak budete moct zkusit, za jak dlouho byste zvládli cestu do práce s Porsche Carrera GT.