Porsche po letech připomnělo zákulisí slavné reklamy. Pracovalo na ní 162 lidí

„Každé Porsche vypráví příběh a samotná značka je tak bohatá na historii, že příběhy vypráví sama o sobě. Vozy Porsche jsou přirozeně krásné, ale pod kůží skrývají schopnosti na nejvyšší úrovni. Natáčel jsem reklamy pro prakticky každou automobilovou společnost na světě, ale Porsche je jedna z těch značek, která vám dá něco navíc“, vypráví Jeff Zwart, automobilový závodník, fotograf a filmař.

Německý výrobce sportovních automobilů vyzpovídal tohoto uznávaného tvůrce v rámci projektu #GetCreativeWithPorsche, kdy veřejnosti představuje špičky z různých kreativních oborů. Jeff Zwart je Američan v již důchodovém věku, který se učil řídit na Porsche 901 svého otce. Vztah ke stuttgartským vozům si tak budoval již odmala.

Přes třicet let fotografoval a natáčel reklamy po celém světě. Jeho díla jste už určitě viděli, jenom to třeba ani nevíte. Stál například za spektakulárním videem, ve kterém Ken Block terorizuje trať Pikes Peak s upraveným Fordem Mustang. Prsty má v celovečerním komediálním drama The Art of Racing in the Rain, které v Česku bohužel není moc známé.

Jaké rady přináší ostřílený filmař? Zaprvé podotýká, že ho na filmařskou činnost připravila práce fotografa. Zwart fotil pro americký magazín Road and Track a během deseti let získal tu správnou disciplínu a vychytal si potřebné úhly, které se poté snažil transformovat z papíru na obrazovky.

Filmaři teď prý žijí ve zlaté éře. Mají k dispozici různé aparáty v širokém cenovém rozpětí. Začít se ale dá i s obyčejným telefonem. Podotýká, že je důležité pracovat s něčím, co filmaře nezatěžuje. Kamera by měla být jako prodloužená paže. Zároveň je ale třeba dbát na kvalitu. „Svítí slunce, blíží se bouře a auto se k vám řítí smykem. Pokud nejste schopni dostatečně rychle kameru připravit, máte špatné vybavení.“

Pro začátek ale nic extra nepotřebujete. Nejdůležitější je totiž příběh a myšlenka celého díla. Žijeme ve světě, kde nás i ta nejjednodušší a nejmenší kamera dokáže vtáhnout do vzrušujícího příběhu. Pokud najdete sobě a své kameře ten správný úhel pohledu, máte vyhráno.

Zajímavé také je, že profesionální filmaři si jednotlivé spoty zakreslují na papír. Reklama trvající třicet sekund znamená třicet kreslených sekvencí s přesně danými záběry. Úkolem pak je, dostat tyto sekvence na paměťovou kartu. Pokud se do filmařiny pouštíte, hlídejte si také světlo. Směr, kterým dopadá na auto, vám může pomoci v tom, co chcete divákům sdělit.

„Lidé si také myslí, že na natáčení potřebujete vždy jasnou a čistou oblohu. Podle mé zkušenosti je to ale právě špatné počasí, které otevírá nové možnosti.“ Práci tohoto mistra kamery si můžete připomenout níže, kde najdete deset let starou a již legendární reklamu na Porsche Panamera.

Automobilka pak připomíná video, ve kterém ukazuje zákulisí tohoto jedinečného spotu. Již dávno není tajemstvím, že na něm pracovalo 162 lidí, mezi nimiž byli i dva profesionální piloti vrtulníků s kamerami. Dnes by se na takovou práci už použil nejspíš dron. Je to ale jen krátká ukázka toho, kolik práce je za spotem o délce jedné minuty.

„Filmařina je rozšíření vaší osobnosti. Neustále se vyvíjí a neustále vás podrobuje různým výzvám. Ať už je to čas, rozpočet nebo světlo. Naučte se tyto výzvy milovat. Vše si plánujte, ale buďte připraveni na vše reagovat“, dodává Zwart nakonec.