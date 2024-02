Porsche Panamera má dva nové plug-in hybridy. Na baterku ujedou 90 km, v Česku už je koupíte

Koncem loňského listopadu dorazila na český trh nová Panamera. Porsche úvodní fázi spustilo prodejem třech modelů. Dvou s čistě spalovacím pohonem a nejvýkonnější je Turbo E-Hybrid. Nyní sestavu doplní dvojice výkonově slabších plug-in hybridů, které jsou žádané klienty v zemích, kde si na emise potrpí.

Současné Trubo E-Hybird je naladěné na celkový výkon 500 kW s točivým momentem 930 N.m. Takovou palebnou sílu nepotřebuje každý. Proto Panamera 4 E-Hybrid má dvakrát přeplňovanou V6 s výkonem 224 kW. Celkově soustava poskytuje řidiči 346 kW s 650 N.m točivého momentu. Díky tomu vystřelí vůz z 0 na 100 km/h za 4,1 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 280 km/h. Vůz stojí na 19palcových kolech, přičemž mezi paprsky prosvítají černé brzdové třmeny.

Prostřední variantou se stává Panamera 4S E-Hybrid, jejíž zážehový motor je naladěný na 260 kW, takže celkově dává soustava 400 kW a 750 N.m. Sprint na 100 km/h se zkracuje na 3,7 sekundy a maximální rychlost narůstá na 290 km/h. Silnější verzi poznáte podle 20palcových kol a sportovních koncovek výfuku se stříbrnou povrchovou úpravou. Červeně lakované třmeny můžete vyměnit za černou či zelenou variantu, případně je doplnit karbon-keramickými kotouči s desetipístkovými třmeny. Pojí se se sadou 21palcových kol, takže kotouče mohou mít průměr 440 mm vpředu a 410 mm vzadu.

Oba plug-iny profitují z akumulátoru, jehož kapacita mezigeneračně narostla o 45 procent na 25,9 kWh při zachování stejných rozměrů. Dojezd v elektrickém režimu narostl na 78 až 93 km podle prostředí. Ten již známe z verze Turbo E-Hybrid. Palubní nabíječka s výkonem 11 kW dokáže vůz nabít za dvě a půl hodiny. Kompaktnosti a nízké hmotnosti elektrického ekosystému pomohla integrace elektromotoru do skříně převodovky PDK. Dokáže vyvinout až 140 kW podpořených točivým momentem 449 N.m. Rekuperační systém dimenzovaný až 88 kW efektivně prodlužuje dojezd a snižuje opotřebení brzd.

Panamery do zásuvky mají optimalizované jízdní režimy. Elektrickou energii lze využít během cesty s následným nabíjením motorem do 80 procent, ponechat ji na závěrečnou část k cíli, nebo ji postupně odebírat během jízdy dle potřeby. Pokud zadáte trasu do navigace, vůz zvolí sám optimální rozvržení. Ve sportovních režimech neklesne kapacita pod 20 procent, aby byl zachován plný výkon vozu.

Velkým lákadlem elektrifikovaných Panamer je podvozek. V základu dostanete adaptivní vzduchovou sadu s dvoukomorovými tlumiči. Na přání je dostupná vyšší verze Porsche Active Ride, která pomocí hydraulického čerpadla upravuje charakteristiku tlumičů 13krát za sekundu, čímž výrazně potlačuje náklony vozu do všech stran.

Všechny verze, jsou již dostupné v českém konfigurátoru. Základní Panamera 4 E-Hybrid startuje na ceně 3.191.163 Kč, zatímco provedení s dlouhým rozvorem Executive vás vyjde na 3.479.053 Kč. Za rychlejší Panameru 4S E-Hybrid si Porsche řekne 3.578.061 Kč. Pro doplnění, vrcholné Turbo E-Hybrid má cenovku 4.988.286 Kč. První vozy se dostanou k zákazníkům na jaře.