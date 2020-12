Radosti Vyladěný podvozek Perfektní zpracování Dostačující dynamika Starosti Vysoká cena Ty nejlepší vlastnosti až s drahými příplatky 9 /10

Přiznejte se, kdo z vás má svou oblíbenou automobilku a po večerech se proklikává konfigurátorem a sestavuje si svůj sen? Když pak žena usne, otočíte se na bok a projíždíte na telefonu inzeráty ojetin, za kolik se dá dnes sehnat ojetý kousek vašeho oblíbeného modelu, protože nový prostě stojí moc. Vidíte se v tom? Přece nejsem sám!

Mně osobně nedají spát vozy značky Porsche. Náklonnost sice mám i ke značkám Ferrari a Lancia a italským strojům obecně, ale stuttgartské mašiny zbožňuji stejnou měrou. Každé ráno aktualizuji záložku s tiskovou stránkou značky a koukám do konfigurátoru, co je v nabídce nového. Z hlavy vím, kolik stojí karbon-keramické brzdy na základní 911 i kolik variant interiéru má 718. Určitě to má nějakou diagnózu.

Vrcholné Porsche Panamera přijíždí: Turbo S E-Hybrid má rovných 700 koní a 870 N.m!

Když jsem ale na konci srpna psal o uvedení omlazené panamery, ani by mě nenapadlo, že v ní budu o pár týdnů později sedět. Porsche vyrobilo prvních pár kusů a mezi nimi byly i kousky pro novináře. Protože jsme s Němci sousedé, putovaly tyto první vozy i k nám. Konkrétně toto auto pak po tom, co jsem ho odevzdal, lidé od Porsche umyli a odvezli do dalšího státu.

Jedna z jednadvaceti

O panameru jsem dříve moc nezajímal, protože mám v její nabídce guláš. Aktuálně totiž najdete na stránkách českého Porsche 21 různorodých verzí. Nechte mě teď v tom trochu uklidit. Základem je Panamera 4, pak je tu rychlejší 4S, ekologická varianta E-Hybrid, ostré Turbo a vrcholné Turbo S E-Hybrid.

Každá z variant má ještě tři karoserie - klasickou, prodlouženou Executive a kombi Sport Turismo. Pak je tu ještě verze GTS, která se ale neprodává ve variantě Executive, protože je ze všech zmíněných nejvíce sportovní. Odjištěný granát Turbo S je v české nabídce pouze v konfigurátoru. Některé ze zmíněných variant se pak nabízejí i ve výroční edici 10 Years.

Znáte umělecká díla Chrise Labrooye? Fanoušci do Porsche si přijdou na své

Guláš, já to říkal. Porsche mi svěřilo variantu 4S, tedy tu druhou nejlevnější (haha, počkejte si na cenu), konkrétně s karoserií Sport Turismo. To je přesně ta panamera, se kterou od prodejce odjedete, když vás neužije na nějaké astronomické výkony ani hybridy a 330 koní v základním modelu vám přijde málo. Nedivím se, když jsem nabídku prošel, bral bych přesně tuhle.

Stín z osmdesátek

Kde se vůbec vzalo auto, které do historie značky moc nezapadá? Kupodivu musíte přetočit kalendář o hodně let dozadu, konkrétně do poloviny 80. let. Přeplňování v motorech tehdy sloužilo především k rychlosti a ke vzrušení řidičů. Porsche mělo přeplňovanou 911 už od poloviny sedmdesátek. Také mělo nádherný model 928, což byl velký grand tourer s osmiválcem.

Tento výtvor lezl do zelí i prestižnějším vozům a byl prodejně natolik úspěšný, že ve Stuttgartu začali uvažovat nad dalším velkým modelem. Vývoj vozu dostal na starosti Ulrich Helmut Bez. Zadání znělo jasně: Prostorný luxusní vůz s dynamickým motorem, stylem Porsche a schopností konkurovat těm nejlepším vozům od značek BMW a Mercedes-Benz.

Porsche odhalilo tajné studie. Postavilo dodávku, malý sporťák i silniční 919

Vzniklý prototyp dostal název Porsche 989 a byla to v podstatě 911 s batohem, která měla novou platformu s osmiválcovým motorem vpředu a pohon zadních kol. Spousta designových detailů se pak uchytila i v produkci dalších aut. Například zadní část byste si zdálky hned spletli s generací 996 modelu 911.

Pak už to ale mělo rychlý spád. Víra v nový luxusní model se vytratila v roce 1991, kdy Ulrich Bez z Porsche odešel. V tu dobu už navíc nebyla 928 tak úspěšná a s projektem to nevypadalo dobře. Nakonec vše skončilo u jediného prototypu a otázka luxusního čtyřdveřového Porsche zůstala nezodpovězena.

Porsche po letech připomnělo zákulisí slavné reklamy. Pracovalo na ní 162 lidí

Panamera, která se začala vyrábět v roce 2009, je jakýmsi duchovním nástupcem 989. Proč se nakonec Porsche rozhodlo vyrábět vůz této kategorie? Určitě to má co dělat s úspěchem Porsche Cayenne, které také vůbec nezapadá do tradičního portfolia značky, ale prodejně se stalo úspěšným. Tak proč by se to nemohlo stát znovu, že?

Další šikanované dítě

Stejně jako cayenne ale dostávala i panamera od fanoušků sodu. Luxusní salonek s geny sportovních modelů nevypadal úplně nejlépe. Byl takový bachratý a ukázal, že designový jazyk automobilky nemusí sedět na vše. I Matthias Müller při přípravách 2. generace řekl, že design té první mohl být lepší.

Aby toho nebylo málo, dostala panamera v roce 2011 možnost dieselového motoru od Audi s mizerným výkonem 250 koní, který tou dobou chroptěl i v cayennu. S dieselem skončilo Porsche před dvěma lety, mnohem více zákazníků totiž kupovalo hybridy. Tedy alespoň tak to nyní Porsche tvrdí.

Porsche slaví výrobní milník. V Bratislavě sjelo z linky milionté SUV Cayenne

Zmíněný hybridní pohon mělo v roce 2018 63 % všech prodaných panamer. Čekali jste méně? Nakonec to ale bylo stejně všechno jedno, protože Porsche Panamera se stalo jedním z nejúspěšnějších modelů značky. Zákazníky přilákalo na prostor, luxus a ohromnou sílu některých motorů.

4S Sport Turismo

Karoserie shooting brake rozšířila portfolio panamery v roce 2017 společně s nástupem nové generace, která celý model radikálně změnila. Jedná se pouze o karosářskou verzi, která stále stojí na stejné platformě jako Bentley Continental GT a Flying Spur, tedy Volkswagen Group MSB.

Líbí se mi na ní především mohutná zadní část, která dá více vyniknout širokým blatníkům, což je poznávací znak Porsche. I zepředu je pak na první pohled jasné, o jakou značku se jedná. Nechybí vykulené světlomety a vodorovné linky přední masky, což mají až na taycan všechna Porsche.

Porsche Taycan má asi nejzbytečnější světový rekord. V driftu ujelo přes 42 km

Třešňová metalíza s 21palcovými stříbrnými koly je nepochybně zajímavá kombinace, ale jen tento rychlý a nevinný manévr v konfigurátoru vás bude stát necelých 150 tisíc korun. Panamera Sport Turismo má na délku 5049 mm, na šířku 1937 mm a na výšku 1428 mm. To vše při rozvoru 2950 mm. Přesto mi naživo nepřipadala jako nějaký extra velký koráb, spíše jako auto tak akorát. Mezi konkurenty se řadí především Maserati Quattroporte a Jaguar XJ. Do zelí ale i nyní lezou i automobilky BMW, Audi a Mercedes-Benz.

O trochu lépe

Že panamera není obyčejné auto, poznáte ještě než si do ní sednete. Dveře totiž drží tam, kam je otevřete. Místo klasických kloubů je tu jen píst, který drží dveře v jakékoliv poloze. Nestane se vám tak, že při příčném parkování bouchnete někomu do vozu, nebo že na vás budou dveře padat při stání do kopce. Jde o součást základní výbavy.

Typické rysy Porsche se nezapřou ani po usednutí. Volant je perfektní a v naší specifikaci dokonce pokrytý Alcantarou. Startuje se klasicky otočným ovladačem nalevo od sloupku řízení. Středový tunel je vysoko a s loktem na opěrce se brzy naučíte ovládat nejdůležitější funkce vozidla jednoduchými výpady ruky.

Porsche se vrátí do vrcholné třídy v Le Mans. Pro rok 2023 chystá nový LMDh prototyp

Vyhřívání sedadel, tuhost tlumičů, vyhřívání zadního okna i recirkulace vzduchu tu mají své vlastní tlačítko s haptickou odezvou na středové konzoli okolo voliče převodovky. Klimatizace se ale spoléhá na klasické přepínače, stejně tak jako varovná světla a otočný ovladač pro pohyb v infotainmentu.

Pro řidiče je tu útulno, na prostor si stěžovat rozhodně nemůže. Sedadlo i sloupek řízení se elektricky nastavují a pamatují si dva řidiče. Škoda, že příslušné tlačítko musíte držet a nestačí ho jen jednou stisknout. Řidičská pozice je bezvadná, ale vzhledem ke znaku na kapotě mě to vůbec nepřekvapuje.

Staré RCT Evo na základě Porsche 964 vám Ruf postaví i dnes. Přináší pár novinek

Pocit sportovního vozu „kazí“ jen velkorysý prostor. Druhá řada sedadel nabízí skvělý komfort a cestující zde mají dokonce k dispozici vlastní ovládací displej pro funkce klimatizace či vyhřívání sedadel. O nic extra tady ale nejde, prostoru pro nohy nemáte víc jak v sedanu střední třídy. Komu by to nestačilo, je tu verze Executive s rozvorem 3100 mm.

Míra rozmazlování se opět odvíjí od toho, kolik jste ochotni vybrat položek v konfigurátoru. Seznam standardní výbavy je dlouhý, ostatně najdete ho tradičně ve třetí části testu pod tabulkami, ale ten s příplatky je zde ještě delší. Vedle položek pro vylepšení jízdních vlastností a individualizace vzhledu tu byla třeba panoramatická střecha, pak lepší skla s tepelnou a zvukovou izolací či parkovací asistent.

Přivítejte 911 GT3 Cup, nejlepší Porsche svého druhu. Není jen tak pro někoho

Uvnitř Porsche nenajdete nic extra výjimečného, většina výbavy včetně příplatkových prvků se dá sehnat i u konkurence. U této značky nicméně platíte za to, jak je vše dokonale udělané. Všechno tu lícuje, tlačítka jsou srovnaná, v ovládání všeho je logika a druhý den po převzetí už volíte své oblíbené funkce skoro poslepu.

Naprostá špička je tu právě celkové zpracování. Každý přepínač, každý ovladač a každé dotykové tlačítko vznikly s absolutní precizností a citem pro detail. Lidé, co dělali interiér, by se uživili i jako výrobci kardiostimulátorů. Porsche dělá všechno stejně, ale přitom o trochu lépe. Je to tu jako v dokonalém Audi A8, které byste ale ještě poslali švýcarským hodinářům na tuning. Ti by pak v kostkovaném saku v hermeticky uzavřené dílně zkoumali zlatou lupou každý detail a ladili jej k dokonalosti.

Toto Porsche 911 Turbo S je zdarma. I tak ale musíte utratit přes 200 milionů

Infotainment se plynule hýbe a poslouchá na každý dotyk, že by se z toho posadil na zadek i puntičkář Steve Jobs. Sedadlo vás obejme a podepře tak dokonale, že byste tu přečetli i scénář ke všem třem dílům Kmotra na jeden zátah. Jedinou věcí, která mě tady dokázala rozčarovat, je ovládání systému start/stop, které není fyzické, ale jen v infotainmentu - buď na domácí obrazovce, nebo v režimu nastavení auta. Tlačítko by se tu snad neztratilo.

Kdybych měl ale v panameře vybrat jen jediný detail, který bych okamžitě uvítal ve všech autech, bylo by to nastavení audiosystému. Zde bylo řešení od amerického výrobce Bose. To není zas taková výhra, myslel jsem si, protože tento systém pár aut už má a jde o takový průměr. Jenže ono jde o to, jak vytlumíte dveře, rozmístíte reproduktory a všechno k sobě sladíte. A panamera hraje… no prostě neskutečně.

Duchovní nástupce Porsche 928 je stále v jednání. Zatím mu roste silná konkurence

Kdybyste nechali v přihrádce dveří stovkové hřebíky, zůstanou v klidu. Reproduktory vezmou každý jeden tón a naservírují vám ho, jako kdybyste seděli před studiovými monitory. Humpolácké vyhnání basů na ekvalizéru se vám ihned vymstí brněním v podbřišku. Konečně jsem našel něco, co se vyrovná systému Marka Levinsona ve vozech Lexus. Ale jak asi v Porsche hraje vyšší úroveň audia Burmester?

Od zavazadlového prostoru panamery nečekejte žádné zázraky, dokonce ani v této konfiguraci. 515 litrů prostoru je ale v pohodě. Oproti standardní verzi jde o nárůst jen o 20 litrů, ale reálně asi víc nepotřebujete. Dovolenou pro čtyři cestující s ním zvládnete.