Porsche otevřelo luxusní butik na letišti. Místo aut nakoupíte zboží s logem značky

Kdybyste si náhodou chtěli třeba při přestupu koupit novou košili s odznakem Porsche, tak teď už můžete.
Porsche do toho neuvěřitelně šlape. Má obrovské portfolio automobilů, kde si může vybrat snad každý. Macan nebo Cayenne fungují jako rodinné vozy, Panamera je super manažerský sedan, Taycan měl ambice prošlapat cestu elektromobilitě a pak je tu samozřejmě 911, a to dostupná v mnoha příchutích, které dokáží potěšit i hardcore řidiče, přičemž v některých verzích je až modlou.
A jak si tak občas ale děláme srandu, že některé prémiové automobilky jsou zároveň i luxusními butiky, tak v tom Porsche exceluje také. Úzké spojení s komunitou není jen o spoustě zajímavých eventů, podpoře různých komodit nebo vysoké míře aktivity na sociálních sítích. Je to také o tom, prodat svým zákazníkům spoustu triček, batohů, klíčenek nebo bezdrátových reproduktorů.
Portfolio těchto doplňků je už tak obrovské a mnohdy i kvalitní, že se nespokojí s pouhým e-shopem. Porsche už je s tím vším tak daleko, že má svoje vlastní luxusní butiky. Jeden z nich právě otevřelo na letišti v Singapuru a podělilo se s námi o fotografie. V butiku si můžete nejen nakoupit, ale dát si i něco dobrého v Café Carrera a prohlížet si přitom různé obrazy s tématikou Porsche.
Zdroj: Porsche | Zdroj videa: Porsche