Porsche butik na singapurském letišti (2025) | Zdroj: Porsche

13
Porsche otevřelo luxusní butik na letišti. Místo aut nakoupíte zboží s logem značky

Vladimír Kadera
24. srpna 2025

Kdybyste si náhodou chtěli třeba při přestupu koupit novou košili s odznakem Porsche, tak teď už můžete.

Porsche do toho neuvěřitelně šlape. Má obrovské portfolio automobilů, kde si může vybrat snad každý. Macan nebo Cayenne fungují jako rodinné vozy, Panamera je super manažerský sedan, Taycan měl ambice prošlapat cestu elektromobilitě a pak je tu samozřejmě 911, a to dostupná v mnoha příchutích, které dokáží potěšit i hardcore řidiče, přičemž v některých verzích je až modlou.

A jak si tak občas ale děláme srandu, že některé prémiové automobilky jsou zároveň i luxusními butiky, tak v tom Porsche exceluje také. Úzké spojení s komunitou není jen o spoustě zajímavých eventů, podpoře různých komodit nebo vysoké míře aktivity na sociálních sítích. Je to také o tom, prodat svým zákazníkům spoustu triček, batohů, klíčenek nebo bezdrátových reproduktorů.

Portfolio těchto doplňků je už tak obrovské a mnohdy i kvalitní, že se nespokojí s pouhým e-shopem. Porsche už je s tím vším tak daleko, že má svoje vlastní luxusní butiky. Jeden z nich právě otevřelo na letišti v Singapuru a podělilo se s námi o fotografie. V butiku si můžete nejen nakoupit, ale dát si i něco dobrého v Café Carrera a prohlížet si přitom různé obrazy s tématikou Porsche.

Porsche

Porsche je německý výrobce sportovních automobilů. Firmu založil v roce 1931 Ferdinand Porsche. V roce 1961 vznikl první model legendární řady 911, která se stále vyrábí.

V roce 2009 Porsche – coby velmi profitabilní automobilku – ovládl Volkswagen.

Porsche 718 • Porsche 911 • Porsche Taycan • Porsche Panamera • Porsche Macan • Porsche Cayenne

