Porsche oslavuje Itálii. Ve jménu módy uvádí speciální a velice modré edice 911 a Taycanu

S novým odstínem značka nešetřila, jsou do něj skrze kožené čalounění oděny také interiéry modelů, kdežto zbytek doplňuje dřevěné obložení Paldao – to bylo u Porsche do modra obarveno vůbec poprvé. | Porsche X Ferragamo | Zdroj: Porsche