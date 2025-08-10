Porsche omladilo závodní stroje 911 GT3 R a 911 Cup. Ukazuje, že vždy je co vylepšovat

Duo známých strojů ladí Porsche spíše v detailech, v obou případech však mají novinky zajistit pilotům a týmům snadnější cestu k vítězství.
Za dva roky od uvedení tehdy nejnovějšího Porsche 911 GT3 R v rámci generace 992 se tento oblíbený závodní stroj zúčastnil přes 500 závodů po celém světě a mezitím posbíral tituly ve třídě GT3 v šampionátech IMSA a WEC. Německá značka však neusíná na vavřínech a pro sezónu 2026 již představuje novou evoluci „erka“, přičemž souběžně uvádí i vylepšenou variantu závoďáku nižší kategorie 911 Cup pro tovární šampionáty Supercup či Carrera Cup.
S přístupem „vždycky je co vylepšovat“ se GT3 R dočkalo nových výdechů v předních blatnících, které mají ve spolupráci s upraveným lichoběžníkovým zavěšením optimalizovat stabilitu přídě během brzdění a udržovat celkovou aerodynamiku v rovnováze. Upravena byla rovněž kinematika zadní nápravy, redukující kompresi zádě při prudké akceleraci, a přibyla nová odtrhová hrana zadního křídla, vytvářející dodatečný přítlak a nabízející větší nastavitelnost aerodynamického vyvážení.
Přívětivější ovládání a pobyt za volantem má v GT3 R zajistit také upravený systém ABS páté generace od Bosch nebo vylepšená cirkulace vzduchu v kabině. Vyšší odolnost, a tedy životnost některých komponentů, zase přináší dodatečné chlazení posilovače řízení, nová keramická ložiska kol a nové chladící kanály speciálně pro hnací hřídele. Palubní data logger (záznamník dat) teď navíc umí zapisovat přímo na USB disk, který lze rychle vyměnit i během zastávek v boxech – odpadá tak připojování notebooku k vozu.
Plochý šestiválec o objemu 4,2 litru, který v závislosti na klasifikaci BoP (Balance of Performance) dosahuje výkonu až 565 koní (416 kW), zůstává v GT3 R vlastně beze změn. Porsche Motorsport dodává, že pro stávající vozy nabídne týmům různé aktualizační sady, nyní představené novinky tak půjde volitelně implementovat i na starší vozy od roku 2023.
Taktéž nová 911 Cup (nyní už bez označení GT3, ačkoliv ze silničního modelu 911 GT3 stále vychází) je velice populárním závoďákem Porsche – značka má za sebou od roku 1990 prodej celkem 5381 exemplářů. Nejnovější evoluce už tedy vychází z poslední GT3 generace 992.2, atmosférický šestiválcový boxer o objemu čtyř litrů si nicméně v závoďáku polepšil o deset koní (520 k/382 kW).
Se stylingem odvozeným z generace 992.2 uvádí 911 Cup nový třídílný modulární splitter a absenci lamp denního svícení – obojí pro usnadnění případných oprav, přičemž světla byla odstraněna i pro snížení rizika jejich zpětného proražení do chladiče při drobných kolizích. Kromě dalších změn na aerodynamice uvádí Porsche taky nové brzdy s delší životností, odolnější spojku, stejně jako v GT3 R nejnovější systém ABS, rychlejší převodku řízení nebo nový multifunkční volant nabízející pilotovi rychlejší a snadnější cestu k požadovaným nastavením vozu.
