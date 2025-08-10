Porsche omladilo závodní stroje 911 GT3 R a 911 Cup. Ukazuje, že vždy je co vylepšovat

Za dva roky od uvedení tehdy nejnovějšího Porsche 911 GT3 R v rámci generace 992 se tento oblíbený závodní stroj zúčastnil přes 500 závodů po celém světě a mezitím posbíral tituly ve třídě GT3 v šampionátem IMSA a WEC. | Porsche 911 Cup & 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Za dva roky od uvedení tehdy nejnovějšího Porsche 911 GT3 R v rámci generace 992 se tento oblíbený závodní stroj zúčastnil přes 500 závodů po celém světě a mezitím posbíral tituly ve třídě GT3 v šampionátem IMSA a WEC. | Porsche 911 Cup & 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Německá značka však neusíná na vavřínech a pro sezónu 2026 již představuje novou evoluci „erka“, přičemž souběžně uvádí i vylepšenou variantu závoďáku nižší kategorie 911 Cup pro tovární šampionáty Supercup či Carrera Cup. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Německá značka však neusíná na vavřínech a pro sezónu 2026 již představuje novou evoluci „erka“, přičemž souběžně uvádí i vylepšenou variantu závoďáku nižší kategorie 911 Cup pro tovární šampionáty Supercup či Carrera Cup. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

S přístupem „vždycky je co vylepšovat“ se GT3 R dočkalo nových výdechů v předních blatnících, které mají ve spolupráci s upraveným lichoběžníkovým zavěšením optimalizovat stabilitu přídě během brzdění a udržovat celkovou aerodynamiku v rovnováze. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

S přístupem „vždycky je co vylepšovat“ se GT3 R dočkalo nových výdechů v předních blatnících, které mají ve spolupráci s upraveným lichoběžníkovým zavěšením optimalizovat stabilitu přídě během brzdění a udržovat celkovou aerodynamiku v rovnováze. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Upravena byla rovněž kinematika zadní nápravy, redukující kompresi zádě při prudké akceleraci, a přibyla nová odtrhová hrana zadního křídla, vytvářející dodatečný přítlak a nabízející větší nastavitelnost aerodynamického vyvážení. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Upravena byla rovněž kinematika zadní nápravy, redukující kompresi zádě při prudké akceleraci, a přibyla nová odtrhová hrana zadního křídla, vytvářející dodatečný přítlak a nabízející větší nastavitelnost aerodynamického vyvážení. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Přívětivější ovládání a pobyt za volantem má v GT3 R zajistit také upravený systém ABS páté generace od Bosch nebo vylepšená cirkulace vzduchu v kabině. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Přívětivější ovládání a pobyt za volantem má v GT3 R zajistit také upravený systém ABS páté generace od Bosch nebo vylepšená cirkulace vzduchu v kabině. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Vyšší odolnost, a tedy životnost některých komponentů, zase přináší dodatečné chlazení posilovače řízení, nová keramická ložiska kol a nové chladící kanály speciálně pro hnací hřídele. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Vyšší odolnost, a tedy životnost některých komponentů, zase přináší dodatečné chlazení posilovače řízení, nová keramická ložiska kol a nové chladící kanály speciálně pro hnací hřídele. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Palubní data logger (záznamník dat) teď navíc umí zapisovat přímo na USB disk, který lze rychle vyměnit i během zastávek v boxech – odpadá tak připojování notebooku k vozu. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Palubní data logger (záznamník dat) teď navíc umí zapisovat přímo na USB disk, který lze rychle vyměnit i během zastávek v boxech – odpadá tak připojování notebooku k vozu. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Plochý šestiválec o objemu 4,2 litru, který v závislosti na klasifikaci BoP (Balance of Performance) dosahuje výkonu až 565 koní (416 kW), zůstává v GT3 R vlastně beze změn. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Plochý šestiválec o objemu 4,2 litru, který v závislosti na klasifikaci BoP (Balance of Performance) dosahuje výkonu až 565 koní (416 kW), zůstává v GT3 R vlastně beze změn. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Porsche Motorsport dodává, že pro stávající vozy nabídne týmům různé aktualizační sady, nyní představené novinky tak půjde volitelně implementovat i na starší vozy od roku 2023. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche

Porsche Motorsport dodává, že pro stávající vozy nabídne týmům různé aktualizační sady, nyní představené novinky tak půjde volitelně implementovat i na starší vozy od roku 2023. | Porsche 911 GT3 R (2026) | Zdroj: Porsche

Taktéž nová 911 Cup (nyní už bez označení GT3, ačkoliv ze silničního modelu 911 GT3 stále vychází) je velice populárním závoďákem Porsche – značka má za sebou od roku 1990 prodej celkem 5381 exemplářů. | Porsche 911 Cup (2026) Zdroj: Porsche

Taktéž nová 911 Cup (nyní už bez označení GT3, ačkoliv ze silničního modelu 911 GT3 stále vychází) je velice populárním závoďákem Porsche – značka má za sebou od roku 1990 prodej celkem 5381 exemplářů. | Porsche 911 Cup (2026) | Zdroj: Porsche

Nejnovější evoluce už tedy vychází z poslední GT3 generace 992.2 , atmosférický šestiválcový boxer o objemu čtyř litrů si nicméně v závoďáku polepšil o deset koní (520 k/382 kW). | Porsche 911 Cup (2026) Zdroj: Porsche

Nejnovější evoluce už tedy vychází z poslední GT3 generace 992.2, atmosférický šestiválcový boxer o objemu čtyř litrů si nicméně v závoďáku polepšil o deset koní (520 k/382 kW). | Porsche 911 Cup (2026) | Zdroj: Porsche

Se stylingem odvozeným z generace 992.2 uvádí 911 Cup nový třídílný modulární splitter a absenci lamp denního svícení. | Porsche 911 Cup (2026) Zdroj: Porsche

Se stylingem odvozeným z generace 992.2 uvádí 911 Cup nový třídílný modulární splitter a absenci lamp denního svícení. | Porsche 911 Cup (2026) | Zdroj: Porsche

Obojí pro usnadnění případných oprav, přičemž světla byla odstraněna i pro snížení rizika jejich zpětného proražení do chladiče při drobných kolizích. | Porsche 911 Cup (2026) Zdroj: Porsche

Obojí pro usnadnění případných oprav, přičemž světla byla odstraněna i pro snížení rizika jejich zpětného proražení do chladiče při drobných kolizích. | Porsche 911 Cup (2026) | Zdroj: Porsche

Kromě dalších změn na aerodynamice uvádí Porsche taky nové brzdy s delší životností, odolnější spojku, stejně jako v GT3 R nejnovější systém ABS... | Porsche 911 Cup (2026) Zdroj: Porsche

Kromě dalších změn na aerodynamice uvádí Porsche taky nové brzdy s delší životností, odolnější spojku, stejně jako v GT3 R nejnovější systém ABS... | Porsche 911 Cup (2026) | Zdroj: Porsche

...rychlejší převodku řízení nebo nový multifunkční volant nabízející pilotovi rychlejší a snadnější cestu k požadovaným nastavením vozu. | Porsche 911 Cup (2026) Zdroj: Porsche

...rychlejší převodku řízení nebo nový multifunkční volant nabízející pilotovi rychlejší a snadnější cestu k požadovaným nastavením vozu. | Porsche 911 Cup (2026) | Zdroj: Porsche

Německá značka však neusíná na vavřínech a pro sezónu 2026 již představuje novou evoluci „erka“, přičemž souběžně uvádí i vylepšenou variantu závoďáku nižší kategorie 911 Cup pro tovární šampionáty Supercup či Carrera Cup. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche
S přístupem „vždycky je co vylepšovat“ se GT3 R dočkalo nových výdechů v předních blatnících, které mají ve spolupráci s upraveným lichoběžníkovým zavěšením optimalizovat stabilitu přídě během brzdění a udržovat celkovou aerodynamiku v rovnováze. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche
Upravena byla rovněž kinematika zadní nápravy, redukující kompresi zádě při prudké akceleraci, a přibyla nová odtrhová hrana zadního křídla, vytvářející dodatečný přítlak a nabízející větší nastavitelnost aerodynamického vyvážení. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche
Přívětivější ovládání a pobyt za volantem má v GT3 R zajistit také upravený systém ABS páté generace od Bosch nebo vylepšená cirkulace vzduchu v kabině. | Porsche 911 GT3 R (2026) Zdroj: Porsche
15
Fotogalerie

Porsche omladilo závodní stroje 911 GT3 R a 911 Cup. Ukazuje, že vždy je co vylepšovat

Daniel Fuglevič
10. srpna 2025

Duo známých strojů ladí Porsche spíše v detailech, v obou případech však mají novinky zajistit pilotům a týmům snadnější cestu k vítězství.

Za dva roky od uvedení tehdy nejnovějšího Porsche 911 GT3 R v rámci generace 992 se tento oblíbený závodní stroj zúčastnil přes 500 závodů po celém světě a mezitím posbíral tituly ve třídě GT3 v šampionátech IMSA a WEC. Německá značka však neusíná na vavřínech a pro sezónu 2026 již představuje novou evoluci „erka“, přičemž souběžně uvádí i vylepšenou variantu závoďáku nižší kategorie 911 Cup pro tovární šampionáty Supercup či Carrera Cup.

S přístupem „vždycky je co vylepšovat“ se GT3 R dočkalo nových výdechů v předních blatnících, které mají ve spolupráci s upraveným lichoběžníkovým zavěšením optimalizovat stabilitu přídě během brzdění a udržovat celkovou aerodynamiku v rovnováze. Upravena byla rovněž kinematika zadní nápravy, redukující kompresi zádě při prudké akceleraci, a přibyla nová odtrhová hrana zadního křídla, vytvářející dodatečný přítlak a nabízející větší nastavitelnost aerodynamického vyvážení.

Přívětivější ovládání a pobyt za volantem má v GT3 R zajistit také upravený systém ABS páté generace od Bosch nebo vylepšená cirkulace vzduchu v kabině. Vyšší odolnost, a tedy životnost některých komponentů, zase přináší dodatečné chlazení posilovače řízení, nová keramická ložiska kol a nové chladící kanály speciálně pro hnací hřídele. Palubní data logger (záznamník dat) teď navíc umí zapisovat přímo na USB disk, který lze rychle vyměnit i během zastávek v boxech – odpadá tak připojování notebooku k vozu.

Plochý šestiválec o objemu 4,2 litru, který v závislosti na klasifikaci BoP (Balance of Performance) dosahuje výkonu až 565 koní (416 kW), zůstává v GT3 R vlastně beze změn. Porsche Motorsport dodává, že pro stávající vozy nabídne týmům různé aktualizační sady, nyní představené novinky tak půjde volitelně implementovat i na starší vozy od roku 2023.

Taktéž nová 911 Cup (nyní už bez označení GT3, ačkoliv ze silničního modelu 911 GT3 stále vychází) je velice populárním závoďákem Porsche – značka má za sebou od roku 1990 prodej celkem 5381 exemplářů. Nejnovější evoluce už tedy vychází z poslední GT3 generace 992.2, atmosférický šestiválcový boxer o objemu čtyř litrů si nicméně v závoďáku polepšil o deset koní (520 k/382 kW).

Se stylingem odvozeným z generace 992.2 uvádí 911 Cup nový třídílný modulární splitter a absenci lamp denního svícení – obojí pro usnadnění případných oprav, přičemž světla byla odstraněna i pro snížení rizika jejich zpětného proražení do chladiče při drobných kolizích. Kromě dalších změn na aerodynamice uvádí Porsche taky nové brzdy s delší životností, odolnější spojku, stejně jako v GT3 R nejnovější systém ABS, rychlejší převodku řízení nebo nový multifunkční volant nabízející pilotovi rychlejší a snadnější cestu k požadovaným nastavením vozu.

Zdroj: Porsche | Zdroj videa: Porsche

Porsche

Porsche je německý výrobce sportovních automobilů. Firmu založil v roce 1931 Ferdinand Porsche. V roce 1961 vznikl první model legendární řady 911, která se stále vyrábí.

V roce 2009 Porsche – coby velmi profitabilní automobilku – ovládl Volkswagen.

Porsche 718 • Porsche 911 • Porsche Taycan • Porsche Panamera • Porsche Macan • Porsche Cayenne

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud