Porsche odhalilo magii nového podvozku Active Ride. Auto s ním teoreticky nepotřebuje pružiny

Automobilka Porsche představila před koncem loňského roku hloubkový facelift modelu Panamera s označením G3. Vůz obletěl média a sociální sítě především díky svému podvozku, který umí až neuvěřitelné věci. V zatáčkách eliminuje náklony tak, že se karoserie skoro ani nehne. Stejně tak bravurně potlačuje nežádoucí pohyby při akceleraci a brzdění (pitch and roll). Za tyhle věci budeme vděčit především funkci Porsche Active Ride. Co to je a jak to funguje?

Technologie Active Ride byla ve vývoji šest let a poprvé ji najdeme v Porsche Panamera. Jednou z funkcí vedle výše zmíněných je třeba práce s trakcí na vnějším kole během průjezdu zatáčky (v režimu Sport Plus). Kolo je k silnici jednoduše vždy přilepeno tak, aby mělo ideální přilnavost. Porsche také zmiňuje, že se Panamera s tímto systémem při brzdění zachová podobně jako helikoptéra, lehce se zakloní.

Zároveň se hodí dodat, že Active Ride je k mání nyní pouze pro plug-in hybridní verze modelu, protože systém vyžaduje velmi výkonný zdroj energie. Právě z toho důvodu není k mání pro čistě spalovací verze. Na druhou stranu rozšíření technologie do dalších modelů je na spadnutí. Právě je také ve vývoji verze pro elektrické modely. V současnosti má Porsche jen jeden elektromobil, ale v následujících měsících nás čeká elektrický Macan a další budou následovat.

Funguje to tak, že každý tlumič má elektricky ovládané hydraulické čerpadlo, které řídí průtok oleje v tlumiči. Díky tomu dokáže čerpadlo aktivně ovládat odskok i kompresi každého tlumiče, a to i zvlášť na každém kole. Řídicí jednotka využívá senzory na kolech, pohyby karoserie nebo také pohyby tlumiče k tomu, aby věděla, jak s každým čerpadlem adekvátně reagovat. Kontrolní frekvence systému Active Ride je 13 Hz, tedy 13 procesů za sekundu.

Ingo Albers, vedoucí v podvozkové divizi Porsche uvedl, že takové auto by pak vlastně ani teoreticky nepotřebovalo pružiny. Panamery s tímto systémem mají jednokomorové vzduchové odpružení. Jinak je standardem dvoukomorové vzduchové odpružení, a to i pro modely s čistě spalovacími motory. Aktuálně je v českém konfigurátoru Porsche Active Ride za příplatek 205.579 Kč pro verzi Turbo E-Hybrid.