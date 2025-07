Porsche od popové hvězdy míří do aukce. Jeho vydražení pomůže mladým umělcům

Premiéru mělo na letošní Velké ceně Monaka a před zraky diváků se rovněž prohánělo na uplynulém Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Možná překvapivě, unikátní Porsche 911 GT3 RS v umělecké livreji vytvořené ve spolupráci se zpěvačkou Dua Lipa však po řadě propagačních akcí nezamíří do muzea či depozitáře automobilky, ale do rukou veřejnosti – konkrétně tedy do vlastnictví některého z velice movitých zájemců. Vůz bude totiž zanedlouho charitativně vydražen u společnosti RM Sotheby's.

Jedinečně zbarvené RS vzniklo v rámci pokračující spolupráce značky s anglicko-albánskou popovou hvězdou, přičemž trojnásobná držitelka ceny Grammy se měla na konfiguraci a designu livreje osobně podílet. Samotné linie či barvy mají odrážet živost vystoupení a pódiového designu na koncertech Dua Lipy. Povedená livrej by se ale neztratila ani mezi ikonickými pestrobarevnými designy závoďáků napříč historií Porsche.

Okruhově zaměřená 911 obsahuje taky dodatečnou funkční výbavu, mimo jiné šetřící 22 kg hmotnosti. Nechybí zde Weissach paket s hořčíkovými koly, podvozkovými komponenty z uhlíkového kompozitu, zadním karbonovým ochranným rámem nebo šestibodovými bezpečnostními pásy. Pohonné ústrojí ve formě atmosférického plochého šestiválce o objemu čtyř litrů ve spojení s převodovkou PDK zůstává beze změny, nadále tedy produkující výkon 525 koní (386 kW).

Budoucího majitele zářivého Porsche nakonec potěší, že jeho peníze poputují na dobrou věc. Kompletní částka z dražby bude totiž věnována nadaci Sunny Hill Foundation, charitativní organizaci, kterou v roce 2018 založila Dua Lipa, podporující umělecké a kulturní aktivity komunit v Kosově. On-line aukce končí už 31. července a experti RM Sotheby's předpokládají, že umělecká jednohubka svou hodnotou překročí hranici 400.000 eur (cca 9,8 milionu korun). Pro kontext, GT3 RS s Weissach paketem dnes začíná od zhruba 7,7 milionu korun.

