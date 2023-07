Porsche muzeum ve Stuttgartu má letos v létě parádní program pro děti. I se vstupným zdarma!

Výlet do Německa si můžete zpestřit návštěvou slavného automuzea. Bavit se v něm budou malí i velcí.

V roce oslav 75. narozenin zve značka Porsche návštěvníky svého muzea na atraktivní program, určený pro děti ve věku od pěti do 15 let. Jejich průvodci budou maskoti Tom Targa a Tina Turbo, kteří je provedou po dvanácti interaktivních výstavkách, kde mohou malí petrolheadi plnit různé úkoly.

S Tomem Targou například začnou na digitální závodní trati, kde sbírají potřebné závodnické vybavení. Dále si vyzkouší rychlost svých reakcí se závodním volantem, v aerodynamickém tunelu zjistí, zda má větší aerodynamický odpor Porsche 917 nebo 959 Dakar a kromě celé řady dalších aktivit se také dozví, proč se různé modely jmenují tak, jak se jmenují.

Tina Turbo pak dětem ukáže, z čeho se vyrábí vozy Porsche, pomohou jí najít ztracené předměty ve vývojovém středisku ve Weissachu, zjistí, co kdo dělá v rámci výroby aut, a pomocí skládačky si malí návštěvníci zkusí postavit co nejlehčí auto. Program vypadá hodně zajímavě a máme pocit, že by bavil i nás dospělé. Děti v období od 27.7. do 10. září zdarma (jinak stojí 5 euro) dostanou knížku aktivit Porsche 4Kids s průvodcem muzeem, Porsche příběhy a vystřihovánkou auta nebo závodního poháru.

Po registraci jsou pravidelně pořádány také komentované prohlídky pro děti, drifterské soutěže, malování a tvoření z kůže. Nejmenší také mohou usednout do závodních aut nebo si vyzkoušet nehořlavé kombinézy. Od 27.7. do 10. září mají děti do 15 let v doprovodu platícího dospělého vstup zdarma.