Porsche mělo terénní čtyřkolku už v 50. letech. Uměla i plavat a dnes je extrémně vzácná

Poslední dobou je rušno kolem Macanu EV. Není divu, vždyť spolu s větším Cayennem jde o nejprodávanější modelové řady značky Porsche. Zkrátka, sportovním značkám, které zařadily do portfolia SUV, se okamžitě zvedly prodeje. Ferrari a Lamborghini by mohly vyprávět. Lamborghini si pohon všech kol a terénní karoserii vyzkoušelo už dříve s modelem LM002, jenže Porsche tuto myšlenku rozvíjelo už začátkem padesátých let.

Podobně jako u Mercedesu třídy G, které se rovněž stalo klenotem značky, byla první jiskrou ke spuštění vývoje armádní zakázka. Tentokrát pro domácí Bundeswehr, který požadoval lehký terénní vůz s vysokou průchodností a jednoduchou konstrukcí pro snadnou údržbu.

19. ledna 1953 se Porsche vytasilo s prototypem 597 přezdívaným Jagdwagen (lovecký vůz), pro něhož byl lesní terén domovinou. Je zajímavé, že skoro identické tvary měly i oba konkurenční návrhy – Goliath Type 31 a DKV Munga, které zakázku vyhrálo. Přesto Porsche 597 z nich vypadá proporčně nejvyváženěji. Možná proto se tyto tvary vytáhly o deset let později, kdy západoněmecká armáda potřebovala osobní vůz, který se pak prodával na běžném trhu jako Volkswagen Type 181 a „The Thing“ v USA. Ale to je jiný příběh. Volkswagen 181 se vyráběl ve Wolfsburgu, zatímco první várku 597 karosovalo Porsche a později Karmann.

Zprvu vůz využíval motor 1500, později dostal silnější 1600 z Porsche 356 A o výkonu 37 kW a točivém momentu 105 N.m spojený s upravenou čtyřstupňovou převodovku. Pohon všech kol šel přiřadit za jízdy. Tato kombinace náramně pomohla. Díky krátkému rozvoru dokázal Jagdwagen vyjíždět kopce se sklonem 65 procent při 1000 ot/min. Během vývoje najely prototypy asi 5800 km. V terénu jim pomáhalo nezávislé zavěšení s teleskopickými tlumiči. Vůz vážil pouhých 870 kg a uvezl čtvrt tuny nákladu. Díky monokokové karoserii s vysokými boky byl i schopným plavcem, takže hluboké brody mu nedělaly problémy.

Porsche nakonec zakázku nezískalo. Podle komise byl interiér stíněný a vzadu uložený motor s palivovou nádrží nebudil dojem bezpečnosti. Také výrobní náklady byly vyšší ve srovnání s konkurencí.

Ačkoliv Porsche výběrové řízení nevyhrálo, vozu 597 si cenilo. Vystavilo jej na autosalonu v Ženevě v roce 1955 a mezi lety 1955 až 1958 vyrobilo 71 exemplářů – 22 pro armádu a 49 v civilním provedení. To znamená, že každý exemplář je mimořádně vzácný, ale ne nevyčíslitelný. 20. srpna se jeden kousek z roku 1955 prodal v přepočtu za 15,26 mil. Kč.