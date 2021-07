Porsche Macan III má české ceny. Trochu zdražilo, ale umí si to dobře obhájit

Krátce po představení již potřetí omlazeného Porsche Macan se stuttgartské sportovní SUV dostává i do českého konfigurátoru. Základní Macan s vylepšeným čtyřválcem o výkonu 195 kW (265 koní) vyjde na 1.720.000 Kč. Oproti původní verzi je tedy dražší o 134.000 Kč. Vedle vyššího výkonu má ale i o palec větší kola (za ta se připlácelo 40.840 Kč) a mimo jiné přidává i analogové hodiny na vrchu palubní desky.

Výkonnější Porsche Macan S má šestiválec o objemu 2,9 litru z modelu Panamera, který je naladěný na 280 kW (380 koní), což je zlepšení o 26 koní. Stojí 1.940.000 Kč a je tedy dražší o 204.000 Kč. I zde ale dostanete vedle vyššího výkonu i větší kola a nějakou tu výbavu navíc.

Novým vrcholem nabídky je Porsche Macan GTS, který ze stejného motoru jako S doluje výkon 324 kW (440 koní) a vyřazuje ze hry předchozí Turbo o stejném výkonu. Stojí minimálně 2.386.000 Kč a ve standardu máte 21palcová kola i sportovní vzduchové odpružení.

Verze S a GTS mohou z příplatkové výbavy zvolit karbon-keramické kotouče. Pro S vyjdou na 228.700 Kč a pro GTS na 143.980 Kč. Základní varianta si může brzdný účinek posílit kotouči z keramickým povrchem za 84.720 Kč. Všechny tři verze pak mohou být za 42.340 Kč obohaceny o Porsche Torque Vectoring Plus, variabilní rozložení točivého momentu mezi zadní kola a elektricky ovládanou uzávěrku zadního diferenciálu.

U verze GTS lze ale sáhnout po dodatečném sportovním paketu, který zahrnuje Porsche Torque Vectoring Plus, karbonový paket do interiéru, paket Sport Chrono, přední sedadla s více možnostmi nastavení, 21palcová kola v GT designu či čalounění stropu Race-Tex. Není to ale levná záležitost, paket vyjde na 301.550 Kč.