Porsche má další vesmírnou loď. V nové sci-fi hře pro PlayStation se vrací do 80. let

Designové oddělení Porsche se čas od času pustí i do projektů, které jsou od automobilového průmyslu vcelku vzdálené. V tomto případě vzdálené řadu světelných let. Ve spolupráci se Sony totiž představuje vlastní design vesmírné lodi, která se objeví v nadcházející hře Intergalactic: The Heretic Prophet pro PlayStation 5.

Ve sci-fi thrillerové novince od studia Naughty Dog, které stojí třeba za oceňovaným titulem The Last of Us, bude v unikátním Porsche 984 Tempest NDX cestovat vesmírem hlavní hrdinka, lovkyně odměn Jordan A. Mun. Svým označením loď odkazuje na dvoumístný koncept 984 z 80. let, jenž se nakonec u Porsche výroby nedočkal.

Lodi samozřejmě nechybí velké osvětlené logo Porsche na zádi, jinak ovšem mnoho typických designových prvků automobilky nepoužívá. Na zmíněné osmdesátky však uvnitř odkazuje celkový styl ovládacích prvků, nehledě na zakomponování CD přehrávače Sony s měničem ve stylu jukeboxu, poskytujícího příhodný soundtrack – v upoutávce například zaznějí Pet Shop Boys, hudební podkres nicméně ve hře zajistí i známé skladatelské duo Trent Reznor a Atticus Ross.

Datum vydání Intergalactic: The Heretic Prophet zatím upřesněno nebylo. U Porsche nakonec nejde o první projekt návrhu vesmírné lodi. V roce 2020 uvedlo k propagaci nejnovějšího dílu Star Wars: Vzestup Skywalkera model lodi Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.