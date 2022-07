Porsche láká na závodní 911 GT3 R. Zároveň dělá drahoty s prozrazením kubatury motoru

Zanedlouho by nás měly čekat premiéry modelů 911 GT3 RS a GT3 R. Jejich příchod Porsche připomíná postem na Twitteru.

Aktuální generace Porsche 911 se představila již v roce 2018 a od té doby jsme viděli již přes dvě desítky různých verzí, které rozevírají nůžky potenciálních zákazníků opravdu do široka. Od základní Carrery až po závodní monstra, vybere si snad každý. Ještě nás toho ale dost čeká, třeba hardcore verze GT3 RS a také čistokrevná závodnička GT3 R. Právě na druhou zmíněnou verzi Porsche nyní láká prostřednictvím postu na Twitteru.

Porsche 911 GT3 R bude opět autem čistě na okruhy. Představí se čtyři roky po předchozí variantě a bude závodit již v roce 2023, generace 991.2 závodila od sezóny 2019. Testy nového modelu probíhaly třeba na belgickém okruhu Spa-Francorchamps nebo na italské Monze. Informace o voze jsou nicméně celkem kusé, premiéra nás teprve čeká.

Unikají tak zatím jen střípky, projektový manažer Porsche Motorsport Sebastian Golz třeba prozradil, že vůz bude mít více možností nastavení a zároveň bude jeho obsluha jednodušší. Dříve jste potřebovali tři až čtyři různé programy na počítači, ke kterým byly potřeba různé kabely. Nyní je potřeba jen jeden kabel a software toho umí mnohem víc. Tohle právě usnadní práci závodním inženýrům s nastavováním vozu.

Na závěr se hodí zmínit, že u postu na twitteru visí popisek: „How do you like the sound of the ?-liter flat-six engine,“ čímž Porsche zřejmě naráží na to, že se dočkáme jiné než čtyřlitrové kubatury. Nechme se ale překvapit. Nejdříve nás asi čeká premiéra nové GT3 RS, ze které by toto R mělo vycházet.