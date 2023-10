Porsche, kam až oko dohlédne. Na slavném okruhu se sešlo to nejlepší od rennsport. Takhle to tam vypadalo

Automobilka Porsche je po stránce marketingu nesmírně aktivní a letos má navíc velký důvod slavit. Je to totiž 75 let od vstupu prvního sportovního modelu na trh a zároveň 60 let od založení modelové řady 911. Aby toho nebylo málo, uspořádal se v podzimním hávu ještě event Rennsport Reunion, který oslavuje závodní divizi značky. Bylo to velké? No, pokud je pro vás 91.000 lidí a více 300 závodních aut velké, tak ano.

Událost se konala na americkém závodním okruhu WeatherTech Raceway Laguna Seca, to je ten s vývrtkou a slepou zatáčkou před rovinkou Rahal. Porsche nám poskytlo balíček krásných fotografií i video, takže si atmosféru události můžete přiblížit. Návštěvníci měli příležitost vidět toho nejlepšího z minulosti a současnosti značky. Stranou ale nebyla ani budoucnost, kdy na místě byl třeba i Cayman GT4 e-Performance.

V programu se přebíjela pecka za peckou, k vidění byly závody nových i klasických aut, ale také traktorů, ve kterých má Porsche taktéž pestrou historii. Premiéru zde měl model 911 GT3 R rennsport, který nám byl představen před pár dny ve vlastní tiskové zprávě. Jörg Bergmeister s ním na okruhu Laguna Seca rovnou zajel čas 1:20. Abyste byli v obraze - McLaren Senna má tento okruh za 1:27.62.