Porsche ČR slaví 30 let na trhu. Importér dovezl do Česka 700.000 nových aut

„Od skromných začátků v sídle bývalého obchodního zastoupení Německé demokratické republiky jsme se vypracovali na respektovaného importéra značek, které si rychle našly cestu k zákazníkům,“ říká Jan Hurt, jednatel společnosti. „Vděčíme za to skvělým vozům značek Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a v poslední době i nejmladší značce CUPRA. Mimořádný podíl na úspěchu importérské organizace mají naši zaměstnanci, pracovníci prodejní a servisní sítě a samozřejmě zákazníci, jejichž spokojenost pro nás vždy byla závazkem i hnacím motorem.“

Zahájení dovozu osobních a lehkých užitkových automobilů Volkswagen a také osobních vozů Audi a SEAT souviselo na počátku 90. let s jednáním vlády o spojení koncernu Volkswagen s mladoboleslavskou automobilkou Škoda. Jakmile byla spolupráce Volkswagen–Škoda podepsána, mohlo dojít i k založení importérské organizace. A tak jen měsíc potom, co

Volkswagen představil Golf třetí generace, vzniká v říjnu 1991 Importér Volkswagen/Audi, tehdy ještě jako součást mladoboleslavské Škody.

Přestože některé konkurenční značky zahájily oficiální dovoz svých automobilů dříve, nástup koncernových značek odpovídal jejich významu. Počty prodaných automobilů rychle rostly a potvrdily tak mimořádnou oblibu značek Volkswagen, Audi a SEAT. Na konci roku 1992 už byl Volkswagen jedničkou mezi dováženými značkami. Největší zájem byl o vozy vybavené vznětovými motory D, TD a TDI, zejména o model Volkswagen Golf, z užitkových automobilů byl nejpopulárnější Transporter. Audi skórovalo s modely Audi 80 a Audi 100. Českým zákazníkům se představil nový SEAT Ibiza a manažerským bestsellerem se stal SEAT Toledo.

„Dalším velkým impulsem k rozvoji společnosti byl vstup do rodiny Porsche Holding v roce 2012,“ říká Franz Pommer, jednatel společnosti. V březnu 2011 se totiž Porsche Holding Salzburg , největší prodejce vozů v Evropě, stal součástí koncernu Volkswagen. Převzetí českého dovozce pak bylo logickým krokem. Pod značkou Porsche Česká republika prodeje dále dynamicky rostly, a tak 25. výročí mohl importér oslavit již půlmiliontým zákazníkem.

Pevnou součástí firemní kultury je po celou dobu společenská odpovědnost. Porsche ČR dlouhodobě a systematicky podporuje projekty přispívající nejen ke zlepšování životního prostředí, ale i zkvalitňování života obyvatel a udržitelného rozvoje. V letošním roce například pokračuje podpora neziskové organizace SOS dětské vesničky. Zaměstnanci importéra se zapojili i do pomoci tornádem postižené jižní Moravě. Nejen, že zasažený místům přispěli finančně, ale pomáhali také přímo na místě. V minulých letech firma podpořila například charitativní projekt Plešouni, Nadační fond Emil, Linku bezpečí, dětský domov v České Kamenici a Unhošti nebo Světové hry handicapované mládeže.

Důležitým principem podnikání Porsche ČR je i důsledná snaha o trvalou udržitelnost. Takže například při probíhající výstavbě nového Vzdělávacího centra – největší individuální investici v historii firmy – hrála environmentální hlediska klíčovou roli. Nové centrum se tak stane konkrétním příkladem naplňování koncernové strategie přechodu k bezemisní mobilitě s názvem Way to Zero.

Automobily prodávané v současné době značkami Porsche ČR díky trvalému připojení k internetu začínají – podobně jako chytré telefony – nabízet spoustu užitečných i zábavních funkcí. „I nadále však budeme prodávat prostředek individuální mobility,“ uzavírá Jan Hurt. „Nikoliv pouze jako hardware, nýbrž jako komplex služeb. Budeme nadále obsluhovat zákazníky, poskytovat jim odbornou pomoc a radu a budeme se samozřejmě starat o automobily, jejich mechanické i softwarové části. A samozřejmě nadále budeme chtít nabízet lepší produkty a poskytovat lepší služby zákazníkům než naši konkurenti.“