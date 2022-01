Porsche Cayenne získává řádnou nálož výbavy. Platinum Edition už je v Česku, vyplatí se

Největší SUV stuttgartské automobilky získalo po vzoru modelu Panamera speciální edici Platinum. Lze ji také vřele doporučit?

Platinum Edition se týká základního Cayenne, silnějšího Cayenne S a plug-in hybridního Cayenne E-Hybrid. Od každé verze je pak k mání i v karosářské variantě SUV-kupé. Základní Porsche Cayenne Platinum Edition vyjde na 2.429.000 Kč, což je o 222.000 Kč víc než v případě výchozího modelu. Je ale o tu samou sumu vybavenější?

Platinový Cayenne má místo devatenáctek pořádné jednadvacítky v designu RS Spyder s rozšířenými lemy blatníků. Jen za ně dáte obyčejně 98.450 Kč, a to ještě nejsou lakované Satin Platinum efektem. Dále máte bez příplatku audiosystém Bose, panoramatické střešní okno, čelní světlomety PDLS Plus a ambientní osvětlení. Už jen takhle je to dodatečná výbava za více než 280.000 Kč.

Takže ano, platinová edice je skutečně výhodnější a navíc přidává několik unikátních prvků jako třeba vnitřní kliky dveří z broušeného hliníku, již zmíněnou povrchovou úpravu 21palcových kol, šedé bezpečnostní pásy či sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy nastavitelná v osmi směrech, která základní model mít nemůže.

Dále jsou už cenové rozdíly tenčí. U verze S (2.884.000 Kč) s motorem o výkonu 324 kW dělá rozdíl mezi platinovou a klasickou verzí 179.000 Kč. Plug-in hybridní varianta Cayenne E-Hybrid (2.798.000 Kč) je pak dražší o 182.000 Kč. U jakékoliv motorizace tedy opět výrazně ušetříte, ale není to taková hitparáda jako v případě Panamery.

Pro úplnost doplňujeme ještě ceny za karosářské varianty Coupe. Základní varianta vyjde na rovných 2.500.000 Kč, silnější S na 2.912.000 Kč a E-Hybrid stojí minimálně 2.805.000 Kč.