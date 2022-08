Porsche Cayenne s plátěnou střechou vzniklo už před 20 lety. Kontroverzní koncept vypadá z každé strany jinak

Se začátkem výroby modelu Cayenne začala automobilka experimentovat s dalšími variantami karoserie. Překvapivě nejvíc pozornosti patřilo otevřené verzi.

U Porsche patří letošní rok modelu Cayenne, který slaví dvacetileté výročí. Dříve kontroverzní SUV zákazníci přijali a dnes patří k nejžádanějším modelům. Prodej odstartoval v roce 2002 a málokdo ví, že automobilka v té době začala uvažovat o dalších třech karosářských variantách. Vzniknout mělo ještě SUV ve stylu kupé, které by bylo rozhodně nadčasové, větší verze se třemi řadami sedadel a kabriolet. Je to zhruba ve stejném období, co Nissan do světa vypustil Murano se stahovací střechou. Stejný nápad později realizoval také Range Rover s Evoquem.

Ze tří nápadů se nejdále dostal kabriolet, který se to dopracoval až do fáze makety. Jedná se pouze o designovou studii, takže není pojízdná a chybí ji i potřebné výztuhy, které by na silnici kompenzovaly nepřítomnost střechy. Je překvapivé, s jakou elegancí dokázal tým přenést tvary kupé na vysoké SUV. Přitom tento Cayenne je spíše targa než klasický kabriolet, což je ještě zajímavější. Tuto myšlenku podporují vysoké C sloupky s rozměrným zadním sklem a odnímatelná střecha.

To by v reálném světě nebylo praktické, proto se Porsche zabývalo elektrickým skládacím mechanismem. Dokonce tým vypracoval počítačovou simulaci vyklápění zadní části a prostoru, kam by se střecha vešla. Princip byl velmi podobný modelu 911 targa generace 991. Designéři se ale nemohli shodnout na ztvárnění zádě. Prototyp tedy nese obě varianty. Levá se více blíží tarze 911, zatímco pravá zůstává věrná vzhledu originálního Cayennu.

Projekt se ale do další fáze nedostal. Porsche si rychle spočítalo, že Cayenne s plátěnou střechou by nebyl zrovna ziskový a vlastně i jim přišel design zvláštní. Cayenne se nakonec dočkal verze Coupe a oba modely ještě letos pravděpodobně projdou faceliftem. Ani v budoucnu nelze očekávat, že by pevná střecha zmizela.