TEST Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid Platinum Edition (340 kW): Výhodná nabídka podle Stuttgartu

To je dohromady více než 160 tisíc korun, což už je slušný rozdíl. Když se ale podíváte na základní Porsche Cayenne s klasickou karoserií, ušetříte ještě víc, a to za ambientní osvětlení (11.526 Kč) nebo za panoramatickou střechu (57.233 Kč). K tomu má platinová edice několik svébytných prvků, jako je třeba povrchové úpravy kol, přední masky a lišt okolo oken v platinové barvě, vnitřní hliníkové kliky dveří a lišty, analogové hodiny na palubní desce nebo sportovní přední sedadla, která základní Cayenne ani mít nemůže.

Není pravda, že kdo si kupuje Porsche, neví co s penězi. Porsche jsou ta auta, která se kupují i hlavou a mají předpoklady vám vydržet jak na dlouhé denní ježdění, tak i při velmi náročném zacházení. Asi tak není divu, že se u Porsche objevila edice, která finančně výrazně zvýhodní určitou výbavu a připraví pro zákazníky finančně lákavou nabídku, jak je to běžné u konvenčních aut. Právě proto tady máme Porsche Cayenne Coupe s touto výbavou a ještě navíc s motorizací, se kterou jsme ještě neměli to štěstí se seznámit - e-Hybrid.

Hrošík

Porsche Cayenne třetí generace je s námi na trhu už od roku 2017, není tak třeba se dlouze seznamovat. V květnu roku 2018 získal vůz dnes testovaný pohon, který kombinuje vidlicový šestiválec o objemu 3,0 litru s výkonem 250 kW (340 koní) s elektromotorem o výkonu 100 kW (136 koní) umístěným mezi spalovacím motorem a osmistupňovou automatickou převodovkou Tiptronic S. Baterie chlazená vodním okruhem o kapacitě 14,1 kWh je uložená pod podlahou kufru. Nicméně pozor, od modernizace z října roku 2020 je kapacita 17,9 kWh (14,1 kWh využitelných).

To vyústilo v lepší dojezd na nabití, konkrétně se zvýšil o 30 % na hodnotu 42 km dle WLTP. Teoretické výhody plug-in hybridního pohonu, čímž myslím dojezd na elektřinu a spotřebu 3,4 l/100 km, se ovšem negativně promítnou do menšího zavazadlového prostoru o objemu 460 litrů, běžně má Cayenne Coupe 592 litrů. Plus vám ještě zabírá místo z boku připevněná brašna na kabely. Dejme tomu, to se ještě dá, ale horší je to s pohotovostní hmotností, která činí 2435 kilogramů, což je o 330 kg více než u běžného Cayenne Coupe.

Kompenzací ale může být i to, že Cayenne má i jako hybrid maximální povolenou hmotnost brzděného přívěsu 3500 kilogramů. Elektricky výsuvné tažné vás vyjde na 34.547 Kč. V takovém případě už ale budete mít teoreticky až skoro šestitunovou soupravu. Tak teorii bychom měli. Jo, vlastně ještě nabíjení. Standardně má auto 3,6kW palubní nabíječku, za 29.455 Kč máte 7,2kW nabíječku. Tak teď tedy k té realitě.

Nejzábavnější nabíjení

Sedíte tu jako v Porsche. Znamená to, že posaz za volantem je vynikající, i na poměry SUV sedíte poměrně nízko a velmi malý volant skvěle padne do ruky. Jenže zatímco menší Porsche Macan opravdu působí kompaktně, Cayenne z pohledu řidiče působí z pochopitelných důvodů mohutně a asi bude chvíli trvat, než si do hlavy pořádně načtete jeho rozměry. Cayenne e-Hybrid má nádrž na 75 litrů paliva, o 15 litrů menší než běžná verze. Po prvním nastartování tak ukazuje auto dojezd 570 km na benzin a 37 km na elektřinu.

Cayenne má vpředu i vzadu víceprvkové hliníkové nápravy, ocelové pružiny a aktivní tlumiče PASM. Standardem je také stabilizační systém karoserie Porsche 4D Chassis Control a pohon všech kol Porsche Traction Management. Technické základy čtyřkolky jsou vlastně u všech modelů stejné, tedy primárně poháněná zadní kola a připojování předních přes vícelamelovou spojku. Jak už ale bylo řečeno, tohle auto bylo ještě vybavené řízením zadní nápravy a vzduchovým odpružením.

Pozitivně se to podepsalo na agilitě a komfortu. 21palcová kola s pneumatikami Pirelli P Zero o rozměrech 285/40 ZR21 vpředu a 315/35 ZR21 vzadu se tak i s ostrými příčnými nerovnostmi poprali celkem statečně. Auto umí být v tomto ohledu velmi pohodlné a neztrácí svůj glanc ani na dlažebních kostkách. Pozor ale, je to Porsche, takže zcela odfiltrované nemáte vlastně nic, auto vás tak neustále informuje o dění pod koly, ale není to nepříjemné. Těžké SUV na velkých kolech tak nemusí být nutně zlo, když je dobře naladěné, takový předchozí Range Rover byl ale skutečná peřinka.

Kombinovaný výkon činí 340 kW (462 koní) a točivý moment je maximálně 700 N.m. Autu to má stačit ke zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,1 sekundy a k dosažení rychlosti 253 km/h. V tomto ohledu se hodí velmi pochválit celkový management pohonu a vlastně i brzdy. Tady totiž máte pocit, že auto zrychluje konzistentně nehledě na stav baterie a brzdy nejsou takzvaně dvojité, tedy že necítíte tak výrazný přechod mezi rekuperací. Celkově překvapil i účinek brzd, který 2435 kg celkem dobře umravňuje, nicméně kdyby to bylo ještě lepší, asi by se nikdo nezlobil. Pro jistotu...

V hybridním režimu auto vypne motor klidně i ve 130 km/h a opětovné nastartování je tak hladké, jak to jen jde. Do 200 km/h tento pohon skvěle maskuje rychlost a rapidně zrychluje. Při takovém zacházení však elektřina z auta mizí jako teď listí ze stromů, se spotřebou ale pomoct opravdu umí. Auto jsem si přebral s polovinou baterie a v hybridním režimu vydržela akorát na cestu domů (54 kilometrů). Spotřeba činila 7,6 l/100 km. S vybitou baterií ale spotřeba snadno vyleze nad deset litrů a když se nebudete hlídat, jste klidně na třinácti litrech. Asi se také nebudete divit, že Cayenne e-Hybrid umí jezdit i za 17 l/100 km při opravdu ostrém tempu.

Nicméně v režimu Sport+ toho hodně získáte, protože je to nejlepší způsob nabíjení. Baterie ukazovala dojezd nula, ale za 40 minut intenzivního ježdění jsem získal 80 % kapacity baterie zpět, což bylo na 33 km čistě elektrické jízdy. Nad 80 % už to nešlo. A byla to zábava? Vlastně ano. Stačí širší okresní silnice a auto se ukáže jako... nechci teď úplně napsat čiperné, ale spíše překvapivě schopné. Ve volantu sice cítíte, že stáčíte něco velkého a těžkého, ale pneumatiky se drží i na posmrkané silnici (jsou to vůbec P Zero?). V táhlejších zatáčkách potom stačí vlastně jen trochu odlevit na plynu a jakmile zase přidáte, lehce si proklouzne přední vnější kolo, drapne se asfaltu a frčíte dál.

Do ostřejší zatáčky můžete klidně najet trochu rychleji a nebát se autu naložit, lehce vybočená záď vás vyhrne ven až se budete divit, co se to právě stalo. Pozor ale na přenosy hmotnosti, když na sebe zatáčky rychle navazují. Podvozek může být dobrý jak chce, ale pořád je to 2,4 tunové auto s vysokým těžištěm. Na druhou stranu rychlosti, ve kterých je vůz už nedotáčivý, jsou hodně vysoké a vlastně zbytečné. Ve sportovním režimu má auto docela hezký zvuk. V běžných rychlostech vás může překvapit hlasité vytí elektromotoru. Zní to jako kdybyste měli v motorovém prostoru meluzínu.