Porsche Boxster zachránilo značku před krachem. Předlohou mu byla Toyota a uspělo tam, kde 912 pohořela

V současné době se Porsche veze na vlně úspěchu a objednávky se jen hrnou. V čele s nejžádanějším Cayennem a Macanem loni celosvětově dodalo 320.221 vozů a dosáhlo 3procentního růstu. Ikonický model 911 zaznamenal meziroční zvýšení zájmu o 24procent díky 50.146 registrovaným kusům. Ve srovnání s tím vypadá 20.518 Caymanů a Boxsterů uboze, ale právě „rozpočtovému“ roadsteru vděčí luxusní velikáni za dnešní sladký život.

S příchodem Porsche 911 nabrala automobilka nový směr. Většímu, výkonnějšímu, modernějšímu a pohodlnějšímu nástupci 356 se od počátku dobře dařilo, ale byl poměrně drahý. Proto automobilku napadlo vytvořit cenově dostupnější model, který by posílil prodejní čísla. Jenže 912 se zastaralým motorem z 356 a střídmějším interiérem veřejnost nezaujala. Zkrátka, když už se zájemci rozhodli pro Porsche, chtěli čistokrevnou 911, ačkoliv lehčí 912 dokázala i se čtyřválcem poskytnout zajímavé svezení a dnes jde o hodnotný sběratelský model. První pokus se tedy nepodařil a druhý s Porsche 924 také nedopadl kdo ví jak slavně. Myšlenka dobrá, ale její čas měl teprve přijít.

Začátkem devadesátých let bojovalo Porsche o přežití. Jedním z hlavních faktorů byla vysoká cena způsobená drahou výrobou. Porsche tou dobou nabízelo čtyři modely (911, 928, 944, 968), které byly technicky odlišné. Dnes je běžnou praxí sdílení jedné platformy mezi různými značkami, ale to musela Porsche naučit až moderní doba.

Začátek devadesátých let ovlivnila vlna cenově dostupných kupátek z Japonska, což ovlivnilo i smyšlení vedení Porsche. Nissan S13, Mazda MX-5, ale německá automobilka se nejvíce vzhlédla v Toyotě MR2. Dvoumístný roadster s motorem uprostřed představoval pro Porsche zcela nový směr. Ten charakterizoval také název Boxster. Vzniknul složeninou označení typu motoru „boxer“ a typu karoserie „roadster“.

Porsche s Toyotou navázalo spolupráci a prostřednictvím konzultací začalo pracovat na novém voze i optimalizaci výrobního procesu v režimu přesně načasovaných dodávek materiálu a dílů. To snížilo i nároky na skladování. Nový model sdílel s MR2 konstrukční prvky, a dokonce i některé díly, čímž se opět na vývoji ušetřilo. Vývoj vozu dále ovlivnil požadavek na vzájemnou univerzálnost dílů s připravovanou 911 generace 996. Tato iniciativa je patrná zejména na předních karosářských dílech včetně světel a koncepci přední nápravy. Mimochodem, v té době pracovalo Porsche i na čtyřdveřové 989, ale vzhledem k lepší kompatibilitě dílů dostal Boxster přednost.

V červnu roku 1992 dostalo vedení k posouzení čtyři návrhy. O rok později měl prototyp premiéru na severoamerickém autosalonu v Detroitu. Tam sklidil pozitivní ohlas ze strany veřejnosti i médií. Marketingově automobilka použila duchovní podobnost s 550A Spyder. Tím se přiblížila záměru nalákat mladší klientelu.

Dotáhnout vůz od konceptu do sériové podoby měl na starost Grant Larson pod dohledem Harma Lagaaije. Změny měly jen dílčí charakter, protože veřejnost na konceptu moc měnit nechtěla. Finální vývoj však doprovázely komplikace s dílenským zpracováním, na kterém si Porsche dávalo záležet. Výroba zákaznických vozů naběhla ve Stuttgartu až s rokem 1996. Automobily vznikaly také ve Finsku u Valmet Automotive.

Plochý šestiválec o objemu 2.5 měl sice skromných 150 kW a 245 N.m, ale díky uložení uprostřed a hmotnosti vozu 1255 kg stačil pro dynamické svezení. S nástupem většího motoru s objemem 2.7 výkon postupně rostl na 162 až 191 kW u verze Boxster S.

Boxster vydržel ve své původní podobě do faceliftu v roce 2002. Součástí kosmetických změn byly čiré kryty blinkrů, pozměněný design zadních světel a nahrazení zadního plastového okna skleněným dílem. Ten byl sice menší, ale poprvé nabídl vyhřívání. V této podobě se prodával do roku 2004. První generace Boxsteru se prodalo 164.874 kusů. Ve srovnání s tím se modelu 911 993 prodalo během těžkého období lehce přes 60.000 kusů, ovšem u generace 911 996 už to bylo přes 175.000 vozů. Model 911 je evergreenem, ale bez Boxsteru by automobilka nebyla tam, kde je dnes.