Porsche a Boeing spolupracují na vývoji létajících aut. Zaměří se na městskou dopravu

Přestože zde jisté pokusy už byly, budoucnost „létajících aut“ se zdá být velice vzdálená či někomu dokonce zcela nemožná. Každopádně, gigant na poli výroby letadel Boeing vidí v myšlence osobní vzdušné přepravy jistý potenciál a svůj vývoj směřuje již delší dobu i tímto směrem. A k možným výsledkům by mohlo společnosti nyní pomoci i Porsche.

Právě Porsche totiž s Boeingem uzavřelo dohodu ohledně společného průzkumu, který se zaměří na možnou budoucnost trhu osobní vzdušné přepravy ve městech. Myšlenkou je samozřejmě prozkoumat, zda by se například drony pro přepravu lidí či jiné létající prostředky (včetně aut) vůbec uchytily a zda je tento nápad reálně proveditelný.

Spolupráce se nicméně zaměří i na případný vývoj samotných dopravních prostředků. V konceptuální fázi má již Boeing pracovat na elektrickém stroji schopném vertikálního vzletu a přistání, přičemž na projektu má Porsche pomoci jak po designové, tak technické stránce.

„Tato spolupráce dále rozvine naše úsilí vyvinout nový bezpečný a úsporný dopravní ekosystém. S lídrem na poli automobilů máme jedinečnou příležitost k výzkumu trhu prémiových vzdušných prostředků pro provoz ve městech. Porsche a Boeing tak inovativně spojí své technické a designové poznatky pro urychlení vývoje městské letecké přepravy,“ uvedl Steve Nordlund, viceprezident oddělení Boeing NeXt.

Porsche v této spolupráci vidí rovněž možnost, jak se posunout z výrobce sportovních aut na pozici vedoucí značky pro prémiovou dopravu. Podle šéfa prodejů a marketingu značky Detleva von Platena by to mohlo znamenat, že se Porsche časem vydá i do oblak. Obě společnosti již vypustily i pár ilustrací, ukazující možný výsledek spolupráce.

Na základě studií se očekává, že silnější vývoj trhu osobní letecké přepravy ve městech přijde nejspíš po roce 2025. Velkou roli v této oblasti budou přitom hrát rovněž technologie autonomního řízení. Zatím ale představy létajících taxíků ve formě autonomních dronů nebo strojů kombinujících výhody automobilů a letadel/helikoptér zůstávají nenaplněnou budoucností.

Galerie doplněna o Porsche Taycan.