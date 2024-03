Porsche 911 993 od Rauh Welt Begriff je na prodej. Speciál může stát až 5 milionů

Pokud neznáte práci dílny RWB a její historii, dovolte, abychom vše v rychlosti připomněli. Stojí za ní nyní třiapadesátiletý Akira Nakai, který do automobilového světa vstupoval s drifterskou skupinou Rough World a Toyotou Trueno AE86. Jeho zájem o Porsche má počátky koncem 80. let minulého století, když v Japonsku poprvé spatřil 930 Turbo. Jednu bouranou 930 později koupil a přetvořil ji k obrazu svému – rozšiřující bodykit, extrémní snížení, drsný styl s odhalenými nýty na kapotáži… Speciál pojmenoval Stella Artois podle svého oblíbeného piva. Toto auto definovalo způsob, jakým začal později fungovat a vyrábět své zakázkové speciály.

Každé jím upravené auto vytváří osobně, kvůli čemuž cestuje do všech koutů světa. Každý majitel od něj může mít pouze jedno, nehledě na to, jak moc je bohatý. A každý vůz dostane zcela unikátní design i jméno. Před několika lety dorazil Nakai i k nám do České republiky, kde sestavil Carreru 993 s dvěma turby. Kvůli své výjimečnosti a vazbě na konkrétního majitele tyto speciály najdete na prodej jen výjimečně – jeden takový se nyní objevil v připravované aukci RM Stoheby’s v Dubaji.

Jde o vůz vyrobený 19. ledna 1995 ve Stuttgartu, Carreru Coupé 3.6 s manuální převodovkou. Původně měl modrou metalízu Iris Blue, do roku 2016 jezdil v USA, odkud jej koupil majitel ze Spojených arabských emirátů. Přestavbou prošel v prosinci 2016 – získal lak Mexico Blue, vnitřek s černou kůží a Alcantarou a samozřejmě do extrému dotažený bodykit. V roce 2021 byl pak vyzdoben obrazem a svou přezdívkou dle nejvýznamnějšího muže Japonska z 16. století Hidejošiho Tojtomiho od uznávaného pouličního umělce RoamCouche. Auto je po důkladném servisu a k mání bude již za pár dní, odhadní cena činí 150 až 200 tisíc dolarů, tedy k pěti milionům korun.