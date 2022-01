Porsche 911 Turbo z filmu Mizerové se prodalo za pořádný balík. Původní majitel si teď rve vlasy

Původním majitelem nebyl nikdo jiný než slavný režisér Michael Bay. Jeho bývalé auto mělo dost zajímavý osud.

Psal se rok 1995 a do kin šel akční trhák Bad Boys – v češtině Mizerové. Detektivové Will Smith a Martin Lawrence hledají zabavené drogy, které někdo ukradl z policejních trezorů, a vozí se při tom v černém Porsche 911 Turbo řady 964. To se v nedávné aukci Mecum prodalo za 1.300.000 dolarů, tedy zhruba 28 milionů korun. Původně patřilo přímo režisérovi a mistru výbuchů Michaelu Bayovi – studio nechtělo do filmu žádný sporťák pronajmout, na půjčení na vlastní pěst neměli filmaři prostředky a samotné Porsche se do natáčení zapojit nechtělo. Takže pan Bay musel sáhnout do své vlastní garáže.

Auto později prodal svému kolegovi, producentovi Patu Sandstonovi za 60 tisíc dolarů. Ten pak vůz střelil současnému majiteli za 45 tisíc dolarů, od kterého si jej pořídil sběratel Matthew Drendel, od nějž se k aktuálnímu vlastníkovi „Turbína“ opět vrátila. Auto prošlo renovací v roce 2006 a v roce 2020 detailingem do dokonalého výstavního stavu. Jde o verzi Turbo 3.6 s výkonem 265 kW (360 k) a točivým momentem 520 Nm, na rozdíl od pozdějších turb jsou zde poháněna zadní kola, a to skrze pětistupňovou manuální převodovku. Na 100 km/h zrychlí za 4,8 sekundy a rozjede se až na 280 km/h.

Nový majitel vůz získal s certifikátem pravosti přímo od Porsche a dále filmovým certifikátem. Auto mimochodem zvítězilo na nemálo přehlídkách, jde tedy o opravdu jakostní kousek. Vpředu má stejně jako ve filmu francouzskou registrační značku „447 DB 75,“ na zadní značce stojí „BAD BYS1.“ Najeto má jen 34.396 mil, tedy 55.343 kilometrů. Po prodeji se Michael Bay vyjádřil na svém instagramu takto: „Nemůžu sakra uvěřit, že se moje osobní Porsche, které jsem dal do Mizerů 1 – a prodal kamarádovi za 60 tisíc - dnes prodalo v aukci za 1.300.000 dolarů!“