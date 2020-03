Porsche 911 Turbo S už koupíte i v ČR. Audi R8 je proti němu z levného kraje

Vrchol řady 911 dorazil pár týdnů po uvedení i do českého konfigurátoru. Porsche 911 Turbo S vyjde na 5.879.000 Kč, Cabriolet pak na 6.248.000 Kč. Oproti standardní verzi Carrera je tedy Turbo S o více než tři miliony dražší. Taktéž německé Audi R8 přitom koupíte výrazně levněji - verze performance quattro coupé začíná pod pěti miliony.

Čím je tedy Turbo S tak výjimečné? Rozhodně to není výbava, protože částky uvedené výše jsou jakési odrazové můstky pro mnohem závratnější sumy. Už v základu vám ale dá Porsche na výběr z 11 laků za které nebudete platit nic, stejně jako z dvou designů kol. Stejné je to i uvnitř. Základní barevné kombinace koženého čalounění jsou bez příplatku a za luxusní čalounění Club Leather, které u základního modelu vyjde na 120 tisíc, dáte 22.720 Kč. Stejná situace je i se sedadly.

Pokud ale opustíme tyto základní příplatky a podíváme se do individualizace, začnou se cenou dít věci. Odlehčená karbonová střecha pro kupé vyjde na 96.950 Kč. Sportovní výfuky na 83.980 Kč. Takto můžete pokračovat donekonečna. Za zmínku ale určitě stojí, že Porsche vám oproti základnímu modelu sleví 220 tisíc korun z karbon-keramických brzd.

Vysoká cena Porsche 911 Turbo samozřejmě má své opodstatnění. S výkonem 650 koní a stovkou za 2,7 sekundy se řadí do kategorie supersportů, kam Turbo ostatně patřilo vždy. Každé z historii bylo absurdně rychlé, drahé, ale mezi svými soupeři z Itálie na první pohled vypadalo, že tam zabloudilo.

Porsche 911 Turbo S: Technická data a srovnání s Audi R8 Model Porsche 911 Turbo S Audi R8 Performance quattro Zdvihový objem [cm3] 3745 5204 Počet válců 6 10 Výkon [km/ot.min] 478/6750-7200 456/8000 Toč. moment [N.m/ot.min] 800/2500-4000 580/6600 Převodovka PDK 7A Poháněná kola 4 4 Zrychlení [s] 2,7 3,1 Max. rychlost [km/h] 330 331 Pohotovostní Hmotnost [kg] 1640 1670 Základní cena [Kč] 5.879.000 4.948.900

Vybavený kabriolet na maximum včetně asistenčních systémů, audia Burmester a vším možným, co by mohlo fanouška rychlých aut napadnout, by vyšel na 7.213.860 Kč Výsledný vůz najdete nahoře v galerii, je to ten oranžový. Audi R8 bez střechy je i s desetiválcem ve sprintu na stovku o 4 desetiny pomalejší, ale také o dva miliony levnější. Byla by to pro váš těžká volba?