Porsche 911 Turbo říznuté kyberpunkem můžete řídit i z obýváku. Přesvědčte se

19. listopadu vyjde na stolní počítače a konzole hra s názvem Cyberpunk 2077. O co půjde? Představte si dystopickou budoucnost odehrávající se ve městě Night City, ve kterém se jako hráč můžete volně pohybovat a dělat si v podstatě co chcete. Ve světě inspirovaném literárním žánrem kyberpunk můžete být opravdu kýmkoliv a průběh hry se mění v závislosti na vašich rozhodnutích.

Pro hráčskou komunitu jde o nejočekávanější titul roku. Hru vyvíjí studio CD Projekt Red, které má za sebou celosvětově úspěšný titul Zaklínač 3: Divoký hon. Už jenom tato skutečnost stačí k tomu, aby měla hra na trhu vynikající startovací pozici. Studiu to ale nestačilo a rozhodlo se, že se do propagace titulu pořádně opře.

Velkou trefou do černého bylo obsazení hollywoodského herce Keanu Reevese, který se obuje do bot jedné z hlavních postav. Nyní přichází další velký zásek, který studio zatlo do řad automobilových fanoušků. Po dystopickém světě se totiž budete potřebovat nějak pohybovat. Z toho důvodu je k dispozici několik kategorií automobilů, které vám to usnadní.

Vždy jde ale o vymyšlené značky, které nemají s reálným světem nic společného. Že je to však škoda a přítomnost skutečného automobilu v tomto titulu má ohromný marketingový potenciál, si všimlo Porsche. S vývojáři se tak spojilo a dostalo do hry Porsche 911 930 Turbo.

Automobilka nyní zveřejnila oficiální fotografie vozu a je to vážně pecka, i když existuje jen v digitálním světě. Aby vůz korespondoval s herním světem, je vybavený různými vymoženostmi. Má tak digitální přístroje v interiéru či kamery místo vnějších zpětných zrcátek.

Vlastně není tak úplně pravda, že vůz v reálné podobě neexistuje. Porsche postaví jeden kus, který bude v oficiálním muzeu k vidění od 15. do 22. října. Úpravy by však měly být jen vzhledové, respektive s herním autem bude korespondovat pouze barevné sladění.

Otevírá se tu ale prostor pro tunery. Jak moc velký prostor to bude, se ukáže až po vydání hry. Vůz ve hře bude patřit hlavní postavě, která se jmenuje Johnny Silverhand. Právě ji ztvární herec Keanu Reeves.