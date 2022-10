Porsche 911 Carrera T zná českou cenu! Říká se mu GT3 Junior, cena tomu naštěstí odpovídá

Ani hodně nacpané příplatky nepřesáhne hranici čtyř milionů korun. Porsche 911 T je šikovně poskládaný mix, který bude mezi zákazníky určitě oblíbený.

Jednou z největších událostí minulého týdne ve světě automobilů bylo určitě představení nového provedení Porsche 911 T, tedy Touring. Tahle verze je tu pro lidi, kteří by rádi model 911 zaměřený více na řidičské zážitky, ale nechtějí v tom utopit příliš mnoho peněz. Nemusíme totiž ani jít do vod verzí GT3, i obyčejné GTS vás vyjde na 3,9 milionu korun. Verze T nyní dorazila do českého konfigurátoru.

T vyjde na 3.296.338 Kč, základní Carrera na 3.017.275 Kč. Předně si připomeňme, že T pohání základní motor, tedy šestiválec o objemu 3,0 litru naladěný na výkon 283 kW (385 koní) a disponující točivým momentem až 450 N.m. Maximální otáčky motoru jsou 7500. Tímto se od Carrery neliší, základní technické údaje pak uvádí pomalejší zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy a menší maximálku 291 km/h.

Je to dáno 7stupňovou manuální převodovkou, se kterou je auto nepatrně pomalejší než výchozí Carrera s výchozím PDK. Automat ale můžete mít i v T, příplatek tam není žádný. Dalším benefitem T je nižší hmotnost, váží jen 1545 kg, tedy o 35 kg méně než Carrera. Standardem pro T je pak vektorování točivého momentu PTV a mechanický samosvorný diferenciál.

Standardem jsou vpředu 20palcová a vzadu 21palcová kola. Interiér je již ve standardu čalouněný tkaninou Race-Tex a získáte anatomicky tvarovaná sedadla s elektrickým nastavením. Připlatit lze zvedání přední nápravy (68.759 Kč), 90litrovou nádrž (5428 Kč), posilovač řízení Plus (7440 Kč) nebo řízení zadní nápravy (64.003 Kč). Tkanina Race-Tex pak může být i na stropě za 33.023 Kč.

Cestování si můžete zpříjemnit třeba vyhřívaným volantem (7623 Kč), vyhřívanými sedadly (13.874 Kč) nebo audiosystémem Burmester se třinácti reproduktory o celkovém výkonu 885 kW (131.085 Kč). Ani se vší zmíněnou výbavou nepřesáhne cena vozu čtyři miliony korun.