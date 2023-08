Porsche 911 S/T je konečně tady! Motor z GT3 RS, pohon zadních kol a manuál jen pro vyvolené

Tak se to vyplnilo. Porsche s motorem z GT3 RS a manuální převodovkou je realitou. Bohužel vznikne jen 1963 kusů.

60. narozeniny, to už je něco. A když jde o auto, které se od premiéry vyrábělo prakticky nepřetržitě, tak to chce náležitou oslavu. Porsche 911 je pro mnohé to nejlepší a nejvíc ikonické auto na světě. Samozřejmě by teď nesouhlasili Britové ani Američané, ale to je to jediné, co s tím mohou udělat. Už od začátku roku jsme věděli, že Porsche toto výročí oslaví. Tak nějak jsme tušili, že se připravil piedestal pro jednu speciální verzi, která bude zaměřena na nadšené řidiče. A přesně to se právě stalo.

Jmenuje se Porsche 911 S/T a je to vlhký sen každého příznivce značky. Kombinuje totiž vlastnosti modelů GT3 RS a GT3 Touring. Jinými slovy tohle auto má atmosférický motor o objemu 4,0 litru s výkonem 525 koní z GT3 RS a všechno posílá výhradně na zadní kola přes šestistupňovou manuální převodovku. A přes to všechno váží méně než naftový golf, konkrétně 1380 kilogramů.

Při vývoji se Porsche zaměřovalo primárně na silnice, nikoliv na okruhy jako u GT3 RS. Tohle má být to dokonalé Porsche na výlety, více než kterékoliv jiné. Designově se tak S/T podobá právě spíše GT3 Touring a nemá ozdoby prvků aktivní aerodynamiky. Přední kapota, křidélka v nárazníku, střecha a dveře jsou z karbonu. To samé platí i pro ochrannou klec, zadní stabilizátor a výztuhu zadní nápravy.

Tohle bude neskutečně drahé auto, už ve standardu má totiž karbon-keramické brzdy, kola z hořčíku, lithium-iontovou startovací baterii a odlehčená skla. K tomu všemu jde o limitovanou edici, vznikne pouze 1963 kusů. Pro účely tohoto vozu pak byla vyvinutá nová odlehčená spojka, aby měl řidič ještě lepší odezvu od motoru. Mimochodem z 0 na 100 km/h zrychlí 911 S/T za 3,7 sekundy a jede až 300 km/h. Hodnoty dávno překonané, ale o tomhle to opravdu není.

911 S/T má také dvojité lichoběžníkové zavěšení vpředu a víceprvkovou nápravu vzadu, ovšem neřízenou. Standardem jsou 20palcová kola vpředu s pneumatikami 255/35, vzadu jsou jednadvacítky 315/30. Uvnitř máte karbonová sedadla ve standardu. Na přání je k mání také Heritage Design balíček. Kombinace nové šedé barvy a koňakového interiéru vozu neskutečně sluší. Individualizaci se ale meze opět klást nebudou.