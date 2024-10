Porsche 911 GT3 slaví 25 let. První generace je větší vzácnost, než jste si možná mysleli

Psal se rok 1999 a na jarním autosalonu v Ženevě se objevuje nová verze 911, inspirovaná světem motorsportu. Tehdejší generace 996 už byla na trhu od roku 1997 a právě GT3 se stala vrcholem nabídky díky svému puristickému přístupu k zážitkům za volantem, byť ji po stránce zrychlení nebo maximální rychlosti překonala pozdější „zubařská“ 911 Turbo.

Šlo vlastně o homologační model pro kategorii GT3, a na svou dobu vpravdě odvážný – neměl zadní sedadla, téměř kompletně mu chybělo odhlučnění, střešní okno neexistovalo a automatickou klimatizaci nebo rádio jste si mohli volitelně odpustit. Bez příplatku jste mohli zvolit verzi Clubsport s jednohmotovým setrvačníkem místo dvouhmotového, ochranným rámem, nehořlavými potahy sedadel, šestibodovými pásy Schroth, vypínačem elektrického systému a bez bočních airbagů – ale s extra výztuhami dveří.

Motor s označením M96/76 vycházel z konstrukce závodních jednotek z Porsche 962 a 911 GT1, měl suché mazání, ojnice z titanové slitiny a variabilní časování sacích ventilů. Jeho červené pole leželo v 7800 otáčkách za minutu, maximální výkon činil na dnešní dobu poměrně skromných 265 kW a točivý moment byl až 370 N.m.

Auto o hmotnosti 1350 kilogramů zrychlovalo na 100 km/h za 4,8 sekundy, což působí v dnešní době poměrně úsměvně, maximální rychlost 302 km/h ale nebyla zanedbatelná. Síla šla na zadní kola přes šestistupňovou manuální převodovku G96/90 z předchozí generace 993 GT2 a samosvorný diferenciál. V roce 2003 přišel facelift, který navýšil výkon o 15 kW, přinesl nově tvarované zadní křídlo a nabídl také poprvé brzdové kotouče z keramického kompozitu. Hmotnost narostla na 1380 kilogramů, ale také se představila ještě ostřejší verze GT3 RS s dalšími vylepšeními, vážící 1360 kilogramů.

Fungovalo to opravdu skvěle, což dokládá čas 7 minut a 56,3 sekundy, který s první GT3 zajel Walter Röhrl na severní smyčce Nürburgringu – vůbec první čas pod osm minut se silničním autem. „Je to to nejzábavnější auto, co Porsche v současné době nabízí. Řízení je velmi přesné, díky tomu můžete velmi rychle projíždět všechny druhy zatáček - takové naladění podvozku jsem obecně viděl jen v motorsportu,“ neskrýval své nadšení jezdec.

První generace před faceliftem mělo být vyrobeno jenom 1350 kusů, přičemž 685 bylo určeno pro německý trh a tam prodáno během dvou měsíců. Nakonec vzniklo 1868 kusů. Pofaceliftové GT3 se vyrobilo 2313 kusů, GT3 RS existovalo 682 kusů. Další generace Porsche 911 997 se ve verzi GT3 objevila v únoru roku 2006.