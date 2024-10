Porsche 911 GT3 a GT3 Touring mají po faceliftu! Prvky z RS, zadní sedadla a kratší převody

Oddělení GT automobilky Porsche je něco trochu jiného než standardní produkce. Dvě novinky to jen potvrzují.

Automobilka Porsche představuje další facelift současné generace 911, který je známý pod označením 992.2. A je to rovnou dvojitá premiéra, protože vedle klasické GT3 se nám ukázala také civilnější varianta Touring, kterou na první pohled poznáte podle absence zadního křídla. Vozy zůstávají v jádru stejné a vylepšování pro ně nejsou zásadní, přesto většina změn určitě potěší.

Začněme u standardní GT3, která nyní více připomíná ostřejší variantu RS. Ta může vůbec poprvé mít příplatkový Weissach paket, který přizpůsobí vůz k efektivnějšímu používání na závodních okruzích. Vůz tak má z karbonu kapotu, střechu, některé prvky na podvozku, ale také ochranný rám v interiéru. Můžete mít také ultralehká magnéziová kola. Vůbec poprvé je k mání tkanina Race-Tex na vršku palubní desky.

Vůz má také několik prvků od nejostřejšího modelu GT3 RS, třeba aerodynamicky tvarovaná ramena do tvaru kapky u dvojitého lichoběžníkového zavěšení. Zvyšuje to přítlak ve vysokých rychlostech a zároveň to zlepšuje chlazení brzdové soustavy. Balancování přítlaku mezi přední a zadní nápravou pomohlo redukování náklonů vozu při zrychlování a zpomalování. GT3 obouvá standardně vpředu pneumatiky 255/35 ZR20 a vzadu 315/3 ZR21.

Pro GT3 Touring je prvenstvím možnost zadních sedadel, aby se tak model dal používat jako běžná 911, i když má vnitřnosti inspirované motorsportem. „Na zatočených okresních silnicích můžete jasně cítit, že řízení je nyní ještě lépe naladěné. Získáte tak v auto ještě větší důvěru, protože reaguje velmi klidně kolem středové polohy bez ztráty přesnosti,“ uvedl ambasador značky Walter Röhrl.

Motor tedy zůstává stejný, plochý šestiválec o objemu 4,0 litru. Nyní má ovšem dva filtry pevných částic a čtyři katalyzátory. Tyto změny navýšily hmotnost, takže se je Porsche rozhodlo kontrovat třeba novou baterií, která stáhla rovnou čtyři kilogramy. Zmíněná magnéziová kola stáhnou dalších 9 kilogramů a ve výsledku tak GT3 v té nejlehčí konfiguraci váží 1420 kg jako dříve. Verze Touring má pro dosažení hmotnosti paket Leichbau,, který taktéž obsahuje karbonové díly podvozku a magnéziová kola.

Výkon pohonné jednotky zůstává na hodnotách 375 kW (510 koní) a 450 N.m točivého momentu. Stále je také k mání šestistupňový manuál a sedmistupňová dvouspojková převodovka PDK, jejich finální převodový poměr je však kratší o osm procent. Hlava válců prošla přepracováním a vačka je nyní ostřejší. GT3 tak zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy a jede až 311 km/h s automatem a 313 km/h s manuálem.

Samotné ovládání vozu přináší také pár změn. Pod infotainmentem je třeba nové tlačítko, které vám otevře menu všech otravných asistenčních systémů, které tak můžete snadno vypnout. GT3 mají také stále startování otočným voličem místo běžného tlačítka. Přístrojový štít je nyní digitální a umožňuje více zobrazení včetně dedikovaného pro závodní okruhy. Jak už je u takových aut zvykem, zákazníci GT3 mají i speciální a nádherné hodinky. Vozy bude možné objednávat ke konci tohoto roku.