Porsche 911 Dakar už má cenu, je na úrovni GT3 RS. Na výběr je ze čtyř závodních polepů

Zájemci o Porsche 911 Dakar by si měli pospíšit, vznikne totiž jen 2500 kusů.

Aktualizace: České zastoupení Porsche aktualizovalo svůj konfigurátor. Porsche 911 Dakar má cenu stanovenou na 6.189.480 Kč. Česká cena 911 GT3 RS činí 6.415.761 Kč.

Zprvu se to zdálo jako vtípek nějakého grafika, ale postupem času to začalo dávat perfektní smysl. Postavit Porsche 911 jako off-road speciál, uctít tak závodní vůz Porsche 953 a dát zákazníkům možnost koupit si auto vyloženě na blbnutí. Ale ne na okruh, kamkoliv. A proč si na to koupit SUV, když můžete vypadat ještě víc cool a získat pozornost kamkoliv se přiblížíte. To je nové Porsche 911 Dakar, které je už nyní v německém konfigurátoru.

Ve zkratce, Porsche 911 Dakar pohání třílitrový šestiválcový boxer o výkonu 353 kW (480 koní), se kterým zvládne akcelerovat z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 240 km/h. Standardem je pohon všech kol, automatická převodovka, vyšší světlá výška o 5 cm oproti základní Carreře s možností přizvednout vůz ještě o 3 cm a pneumatiky Pirelli Scorpion All Terrain Plus s rozměry 245/45 ZR19 vpředu a 295/40 ZR20 vzadu.

Německý konfigurátor odhaluje základní cenu vozu 222.020 eur, což je v přepočtu 5.402.000 Kč. Cenově je tak 911 Dakar na úrovni aktuální 911 GT3 RS, kde je cena 230.112 eur, případně 911 Turbo S, které je za 231.183 eur. V každém případě je auto o dost dražší než základní 911 Carrera, kde visí cenovka 113.492 eur, tedy 2,76 milionů korun. Nejdražší 911 je ale Sport Classic s cenovkou atakující sedm milionů korun.

Oblíbený bude určitě Rallye Design Paket, který za 26.061 eur vzhledově připodobní vůz vítěznému kousku z roku 1984. Polepy karoserie si ale můžete zvolit i z let 1971, 1974 a 1978. Mezi příplatky se hodí vypíchnout hasicí přístroj za 190 eur, karbonové sedadlo čalouněné kůží za 2201 eur nebo audiosystém Burmester za 3189 eur.