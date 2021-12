Porsche 911 bývalého premiéra Kuvajtu jen tak něco nepřekoná. Tak divoký interiér se často nevidí

Odvážně zbarvená kabina patrně vyžaduje nošení slunečních brýlí za každého počasí.

Když přijde na personalizační schopnosti, Porsche už má dlouhou historii v plnění jakýchkoliv přání svých zákazníků. Nepochybně jednou z nejdivočejších specifikací Porsche 911 musí být toto nabízené Turbo S u kanadského prodejce Pfaff Reserve. A nejde pouze o nezvyklou barevnou kombinaci, vrcholná „devětsetjedenáctka“ má i celkem zajímavý původ.

Exemplář Turbo S z roku 1998 si totiž ve výrazné specifikaci zadal do výroby jistý Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, pozdější premiér Kuvajtu. Základem je karoserie v netradičním odstínu Vanilla Yellow, navzdory označení spíše připomínající mátově zelenou. Exteriéru pak kontrastuje dvoubarevný interiér, takřka kompletně oděný do kombinace oranžové a žluté, a to včetně budíků, spínačů nebo výdechů klimatizace. Zbytek kabiny doplňují hnědé dřevěné obložení a béžové koberce.

Kanadský prodejce zmiňuje, že vůz prošel v období 2010 až 2014 kompletní renovací přímo u specializované divize Porsche Classic v Německu. Od té doby má šejkovo Porsche najeto jen 135 km. Vozu nechybí úplná dokumentace – již od samotného procesu specifikace na konci 90. let až po zmíněnou renovaci, jejíž účet se vyšplhal na částku 446.500 eur (asi 11,2 milionu korun).

Jinak má exkluzivní Turbo S všechny tehdejší možné příplatky, zatímco vzadu se nachází přeplňovaný 3,6litrový boxer o původním výkonu 450 koní (331 kW). V této specifikaci by mělo kupé podle dobových materiálů uhánět rychlostí až 296 km/h. Poslední zajímavostí odvážného exempláře je nakonec i cena. Prodejce za něj žádá stylových 888.888 amerických dolarů (asi 19,9 milionu korun).