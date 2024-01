Pořádně vylepšený Lexus UX míří do Česka. Verze 300h má spoustu výhod i lákavou základní cenu

Před nedávnem jsme vás informovali o nové motorizaci Lexusu UX s označením 300h, která byla představena na americkém trhu. Nyní už máme potvrzeno, že motorizace se dostane také do České republiky. Zároveň nám zastoupení značky více přiblížilo změny, které nás s nástupem této novinky čekají, pro model to bude skutečná renesance.

Tato motorizace je 5. generací hybridního pohonu o výkonu 199 koní místo původních 184. Kouzlo je především v zadním elektromotoru, který nově disponuje výkonem 30 kW a maximem točivého momentu 84 N.m. Dříve to bylo 5,3 kW a 55 N.m. Rozdíl je to tedy skutečně značný. Jak se to všechno propíše do spotřeby se teprve dozvíme, nicméně motorizace bude dostupná pro pohon předních i všech kol.

Další velkou novinkou je lithiová baterie s 60 články místo původní niklové se 180 články. Toyota dále zmiňuje nové asistenční systémy, virtuální kokpit a digitální klíč. Lexus UX 300h můžeme na českém trhu očekávat za cenu od 879.000 Kč, start výroby je naplánovaný už na tento měsíc.

Starší verze modelu s motorizací UX 250h se nyní ještě stále prodává. Aktuálně má lákavé zvýhodnění až 361.000 Kč a v základní výbavě jej pořídíte už za 849.000 Kč, kdy už mimochodem můžete počítat s funkcemi jako elektricky ovládané víko zavazadelníku, bezklíčové nastupování, monitoring slepých úhlů nebo plejádu asistenčních systémů.