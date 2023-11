Pořad Top Gear končí, zatím na neurčito. Vzpomínáme na jeho začátek, konec i osobně z české redakce

Šlo o stálici nejen britských programů, dojnou krávu pro televizi BBC a ve své zlaté éře podívanou, na kterou se těšil prakticky celý motoristický svět. Top Gear – kdysi to nejlepší pro nadšeného motoristu, poté už jen stín své bývalé slávy. Pořad byl ve své původní podobě vysílán od roku 1977 a vyrostly v něm největší hvězdy mezi auto-televizními lidmi: Jeremy Clarkson, Tiff Needell a další.

Konec zažil už jednou dříve, konkrétně v roce 2001, tehdy ale producent Andy Wilman společně s Clakrsonem přesvědčili BBC, že pokud projde důkladnou proměnou, má šanci na úspěch. První sezona sice byla trochu rozpačitá, po ní také moderátora Jasona Barlowa nahradil James May, ale poté se rozjela neskutečná mašina na zábavu a také peníze. Sledovanost trhala rekordy, každý chtěl vědět, kdo je Stig a miliony diváků na celém světě netrpělivě čekaly na každou novou epizodu.

Trio moderátorů bavilo svými eskapádami a vtípky – poslali „do vesmíru“ Reliant Robin, prováděli epické výpravy ve sportovních autech nebo naopak vracích, závodili, bavili se. Často nekorektní humor ale začal postupně narážet na zeď politické korektnosti a přizdi… opatrnosti veřejnoprávní BBC. Poslední kapkou bylo, když Clarkson uhodil jednoho z členů štábu – jeho smlouva byla ukončena a celá stará parta se přesunula na platformu Amazon do nové show The Grand Tour.

Díra, která po původním triu zbyla, se ukázala být příliš velkou pro nástupce – novou partu vedl Chris Evans a patřili k ní také bývalý pilot F1 Eddie Jordan, závodnice Sabine Schmitz, americký herec Matt LeBlanc skvělý Chris Harris a překvapivě dobrý nováček Rory Reid. Pořad sice běžel, ale kouzelnou chemii mezi lidmi a auty zreplikovat nedokázal.

Zatím poslední éra probíhala s triem Chris Harris, Andrew Flintoff a Paddy McGuiness a i když samozřejmě také nedosáhla statutu původního Top Gearu, našla si vlastní cestu i věrné diváky. Zlom přišel v prosinci loňského roku, kdy se při natáčení 34. série na letišti v Dunsfoldu vážně zranil Flintoff – převrátil ve v Morganu Super 3 v zatáčce a velmi ošklivě si rozedřel obličej, protože neměl helmu. Do nemocnice musel být dopraven letecky. BBC nyní oznamuje, že Top Gear pozastavuje na neurčito, zda se někdy vrátí a kdy zatím není jasné.

Osobní vzpomínka na zlatou éru Top Gearu

Nebýt TG, nečtete tento text. Právě pořad a jeho epizody na YouTube byly důvodem, proč se téměř před 20 lety nepříliš pilný student ČVUT (já) rozhodl, že dělat něco takového s auty by byla skvělá zábava. Po čase jsem zakotvil v redakci české mutace magazínu Top Gear, který představoval společně se sesterským Autocarem britský protipól německé auto-žurnalistické škole.

Nad jeho překládáním a psaním jsem strávil osm let a byla to skvělá škola – překládat Clarksonovy sloupky nebo Mayovy reportáže byla těžká výzva, jejich jazyk, vtip, smysl pro gradaci a pointy nebylo snadné převést do českého prostředí, stejně tak pracovat s popkulturními odkazy nebo rytmickým slangem, ale celkem se nám to dařilo. A mít na vizitce logo Top Gearu? Splněný sen!

Svým čtenářům jsme pravidelně radili, kde a jak zpirátit online vysílání BBC2 a jak si nastavit blokovače reklam, protože samozřejmě šlo o stránky velmi pochybné. Případně kde najdou aktuální torrenty, aby si pořad vychutnali ve vysoké kvalitě – většinou už pár hodin po premiéře. Když Clarkson skončil, byl to pěkný šok, protože právě on byl tahounem zájmu o časopis, i když do něj sám přispíval jen minimálně.

Jemu prostě stačil sloupek, ve kterém například stálo „Nechápu vyhrazené pruhy pro autobusy. Proč se mají chudí dostat někam dřív, než já?“ a tím prodal celý zbytek obsahu. Když napsal jeho nástupce Chris Evans svůj první sloupek, byl to průšvih. Nuda, bláboly, prázdné kecy. Další od něj jsme už do časopisu raději nedávali.

Časopis samozřejmě nebyl jen o Clarksonovi, Mayovi a Hammondovi – psali do něj špičkoví autoři typu Paula Horrella, Toma Forda, Pierse Morgana a dalších. A dodnes je britský originál (česká mutace skončila před několika lety) prvotřídní motoristický magazín plný epických testů a reportáží, úžasných infografik a dechberoucích fotografií. Jsem rád a vděčný, že jsem tuto „zlatou éru“ mohl prožít právě s Top Gearem.