Pořád ještě ekologie, nebo už jen sprostý byznys? Nákup sporťáku se může prodražit i o 700.000 Kč

Ačkoliv často hovoříme o násilné propagaci elektromobilů a zbytečném brojení proti spalováním motorům, věřte, že v naší zemi je nátlak minimální. Oproti tomu Nizozemsko je exemplárním příkladem toho, kam absurdita ekologického teroru může zajít.

Vláda se rozhodla motivovat veřejnost kupovat elektrifikovaná auta brutální přirážkou v závislosti na jejich tabulkové produkci emisí. Nákup sportovních aut se tak stává téměř nedostupný, nebo z finančního hlediska zcela iracionální. Ukázat si to můžeme třeba na Hondě Civic Type R.

Ta se u nás prodává od 1.449.900 včetně DPH, a to je všechno. Jenže kvůli produkci do nebe volajících emisí 186 g/km patří v zemi tulipánů do kategorie s nejvyšším ekologickým poplatkem se základní pokutou v přepočtu 338.000 Kč. Sem patří každé auto s emisemi nad 161 g/km. Navíc zaplatíte 13.500 Kč za každý gram nad tímto limitem. Pokud bychom stejnou politiku uplatnili tady, cena Civicu by se vyhoupla na 2.125.400 Kč. Tím pádem bychom si připlatili 675.500 Kč. Za to už máte Mercedes C od AMG a v případě BMW M3 nebo M4 ještě zbyde na příplatky.

Podle níže uvedené tabulky si lze rychle spočítat, že například na nové Octavii RS byste k základní ceně 1.059.900 Kč připočítali emisní pokutu dalších 303.000 Kč. A pokud si myslíte, že vyzrajete nákupem skromné Alfy Romeo Tonale Q4 s plug-in hybridem, taky se pletete. I za tento vůz zaplatíte na poplatku dalších 12.500 Kč.

V praxi to funguje tak, že osvobozené jsou jen elektromobily. Pak tu máme pět kategorií podle produkovaných emisí. Každá z nich má danou fixní sazbu, ke které se připočítává poplatek za každý gram emisí nad spodní limit.