Poprvé za volantem Renaultu Austral 1.2 TCe E-Tech 200: Kouzlo jízdních vlastností hledejte v zadní nápravě

Renault dal sbohem nevýraznému kadjaru a přichází s technicky nabitou novinkou, kterou pojmenoval Austral. Stane se mezi kompaktními SUV klíčovým hráčem?

Dosavadní model Kadjar byl šedou myší s nevýrazným designem. V interiéru převzal hodně věcí od Nissanu a zákazníci Renaultu to za své úplně nepřijali. Austral udělal za minulostí tlustou čáru a začíná znovu, proto nosí i nové jméno. Vyjíždí na platformě CMF C/D nové generace, která se již ukázala loni na Nissanu Qashqai, ale vývoj obou aut probíhal nyní odděleně. Proti Kadjaru došlo k nárůstu rozvodna 2667 mm (+21 mm) i délky 4510 mm (+21 mm) a výšky 1618 mm (+11 mm). Naopak šířka se překvapivě zmenšila na 1825 mm (-11 mm).

Austral nosí typické znaky renaultů: přední světlomety se zahnutými výběžky (nově nabízejí funkci Matrix LED, na každé straně je 12 diod) a na zádi tenká koncová světla ve tvaru C – podobně jako u capturu. Celek působí dynamicky a kompaktně. Karoserie je však zároveň navržena efektivně, koeficient odporu vzduchu dosahuje hodnoty c x = 0,28. Kola mohou mít nově až 20“, základem zůstávají sedmnáctky.

Funkční moderna

Interiér pokračuje v moderním pojetí, se kterým přišel elektrický mégane. Dominují dvě 12“ obrazovky, před řidičem je orientována horizontálně, na středovém tunelu vertikálně. Zároveň však nechybějí některé klasické ovladače, například pro obsluhu klimatizace. Novinkou je posuvná opěrka zápěstí, sloužící k usnadnění dotykového ovládání. Na pohled vypadá jako velký volič automatu, ten se však přesunul na pravou páčku pod volantem, podobně jako to mívají mercedesy.

Působí to intuitivně, ale vpravo od volantu je už trochu „přeočkováno“, je zde i ovládání audiosystému a také klasická páčka na stěrače. Multimediální systém využívá Android a mapové podklady Google, zobrazení i vyhledávání cílů je tedy stejné jako u telefonu. Pokud zadáte trasu, s daty pracuje i samotný vůz a například v případě hybridu přizpůsobuje míru nabití baterie podle jízdního profilu.

Chválíme dostatek místa a přirozenou pozici za volantem vpředu, utlačování se necítíme zleva ani zprava. Líbí se nám pečlivý výběr materiálů, hodnotně působící měkčené plasty v horní části, dekory mohou být i z pravého dřeva a zajímavá je rovněž potahová látka stropu. Spolu s plně elektrickým mégane působí austral o třídu hodnotněji než ostatní modely Renaultu.

Také vzadu jsme nalezli dostatek místa. Chválíme dobře přístupné úchyty Isofix, úhel otevření zadních dveří je však menší než u příbuzného qashqaie. Zavazadelník podle pozice sedadel ve druhé řadě nabízí 500-575 litrů. V případě hybridní verze je však prostor pod dvojitou podlahou omezen kvůli 12V baterii, která se nevešla pod kapotu.

Cesta za úsporností

Pod ní se děly velké věci, zmiňovaný hybrid je zcela nový a zároveň jede o vrchol nabídky. Kombinuje nově vyvinutou přeplňovanou tříválcovou dvanáctistovku o výkonu 96 kW. Ta pracuje v Millerově cyklu a pyšní se výtečnou tepelnou účinností 41 %, spolupracuje s rovněž novým 50kW elektromotorem. Sladění obou jednotek obstarává i nadále multimódová převodovka (v podstatě dvě robotizované převodovky), stále má čtyři stupně pro spalovací motor a dva pro elektromotor.

I ta je však přepracovaná zejména ve prospěch nižších ztrát. Upravená je i 2kWh lithiová baterie pod předními sedadly. Pro efektivnější tepelné řízení jsou zde tři nezávislé chladící okruhy – zvlášť pro spalovací motor, elektromotor a baterie. Systémový výkon činí 146 kW a poháněná jsou výhradně přední kola, čtyřkolka se do australu neplánuje.

Mistr obratnosti

Vychytávkou je systém natáčení zadní nápravy 4Control třetí generace, který se poprvé kombinuje se zadní víceprvkovou nápravou. Nově je zde také možnost upravovat plynule jeho odezvu. V nižších rychlostech se zadní kola natáčejí proti předním (maximálně 5 stupňů) ve vyšších pak shodně (maximálně 1 stupeň). Geniálním způsobem to pomáhá zejména při parkování, ostatně průměr otáčení činí pouhých 10,1 m, u kadjaru to bylo 10,7 m.

Zároveň řízení má také výrazně strmější převod – 13,0:1 místo 19,1:1 u kadjaru. Mezi krajními rejdy je 2,6 otáčky místo 3,2. V praxi jsme si vyzkoušeli manévrování ve srovnání s kadjarem a cliem. Austral byl přitom obratnější i ve srovnání se zástupci malých vozů, byť samozřejmě v úzkých prostorech jste limitováni větší šířkou. Řízení kol zadní nápravy zůstává vyhrazeno jen pro hybrid. Ostatní motory, jimiž jsou pro český trh čtyřválce 1.3 TCe (103 a 116 kW) v kombinaci s 12V startér-generátorem, mají vzadu odlišnou nápravu s vlečenými rameny a natáčení se zde nenabízí. S příchodem dieselu ani plug-in hybridu se nepočítá.

My jsme v rámci prvních jízd měli k dispozici jen hybrid, který potěší dynamikou a slušným odhlučněním. Jako nedostatek naopak vnímáme citelnější prodlevy při prudkém přidání plynu a ne zcela plynulé přechody během řazení převodovky. Vynikne to ale jen při sportovnější jízdě, běžně to nijak neruší. Spotřeba se v kopcovitém terénu pohybovala kolem sedmi litrů a příliš nekolísala. Zda se v běžných podmínkách půjde přiblížit slibovaným 4,6 l/100 km vyzkoušíme až v českých podmínkách.

Nedotáčivost je díky natáčecí zadní nápravě zcela potlačena. Mrštnější vůz v této kategorii nenajdete. Zmíněné řízení je velmi strmé, na poměry kategorie SUV to působí až trochu nepatřičně. Odezva je však okamžitá. Předprodej australu začne v listopadu. První vozy se u dealerů objeví na přelomu února a března, nicméně na hybrid si v Česku počkáme až do druhé půlky léta, objednávat by měl jít od května.

Renault Austral: technické údaje benzinových motorů Motorizace 1.2 Tce 130 1.3 Tce 140 1.3 Tce 160 Motor mild-hybrid, R3 mild-hybrid, R4 Objem [ccm] 1199 1333 Výkon [kW/ot.min] 96/4500 103/4500-5750 116/5250 Točivý moment [N.m] 230/1750-3500 260/1750-3500 270/1800-3750 Pohon 2WD Převodovka 6M 6M (CVT) CVT Zrychlení [s] 10,8 10,7 (10,0) 9,7 Max. rychlost [km/h] 175 175 (175 180 Spotřeba [l/100 km] 5,2 6,2 (6,2) 6,2 Poh. hmotnost [kg] 1421 1373 (1422) 1464 Rozvor [mm] 2667 Rozměry [mm] 4510 x 1825 x 1618 Zavazadelník [l] 500-575/1525

Renault Austral: technické údaje hybridů Motor 1.2 Tce E-Tech 160 1.2 Tce E-Tech 200 Motor hybrid, R3 Objem [ccm] 1199 Výkon [kW/ot.min] 96/4500 Točivý moment [N.m] 205/1750 Elektromotor [kW] 50+25 T. moment elektromotoru [N.m] 205+50 Systémový výkon [kW] 118 146 Pohon 2WD Převodovka 4+2 A Zrychlení [s] 9 8,4 Max. rychlost [km/h] 175 175 Kom. Spotřeba [l/100 km] 4,5 4,6 Poh. hmotnost [kg] 1517 1517 Rozvor [mm] 2667 Rozměry [mm] 4510 x 1825 x 1618 Objem zavazadelníku [l] 430-555/1455

Článek vyšel v časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.