Poprvé za volantem nové Dacie Duster: Opět se vyplatilo poslouchat zákazníky

Dacia Duster zamávala v roce 2010 se světem vozů kategorie SUV. Zabalila robustnost, vyšší posaz za volantem, dobré motory a schopný podvozek do levného kabátu a stala se hitem. Však se ji celosvětově prodalo už téměř dva miliony kusů. Ani druhá generace, představená v roce 2017, nesešla z vyšlapané cesty předchůdce a držela se stejné filozofie. Nyní je tu její facelift, který jsme si měli možnost poprvé vyzkoušet ve Francii.

K dispozici jsme měli dvě verze - TCe 100 LPG a TCe 150 EDC. Asi je jasné, kolem které verze jsme se nejvíce motali. Verze na LPG je v podstatě stejná, jen má větší plynovou nádrž, která pojme 48,8 litrů místo původních 34. Po nastartování plného auta na vás tak svítí dojezd 570 km na benzin a 440 km na LPG. Pohonem jde o auto z našeho dřívějšího testu, který najdete zde.

Co facelift přinesl

Moc se toho nezměnilo. Jsou tu třeba nové přední světlomety typu EcoLED, které zároveň sjednocují podpis denního svícení do tvaru Y s modely Logan, Sandero a Jogger. Diodovou techniku najdete i na zadních svítilnách. I zde je nový světelný podpis do tvaru písmene Y. Funkčnost světlometů jsme bohužel nemohli vyzkoušet, jezdili jsme pouze za dne. Zástupci značky však poznamenali, že se kužel světla rozšířil, aby bylo vidět více do stran.

16 a 17palcová kola mají nový design, zadní křídlo nad pátými dveřmi je o něco delší a v barevné paletě přibyla oranžová Arizona, kterou jsme vzali na projížďku. Všechny změny na karoserii proběhly v rámci lepší aerodynamiky a úspoře drahocenných gramů emisí CO 2 , aby mohla Dacia zachovat pro své zákazníky co nejnižší cenu. Ceny jsme probírali už zde. Nebudeme to tedy zdržovat a jdeme dovnitř, kde se toho změnilo více.

Je to lepší a lepší

První, čeho si nejspíš všimnete, bude loketní opěrka. Už to není chatrný polštářek pouze u řidiče, ale moderní řešení, které vyrůstá ze středového tunelu. Opěrka je pohodlná, najdete pod ní 1,1 litru prostoru a opěrná část je dokonce posuvná. Bohužel ne o tolik, takže když jsem si dal přední sedadlo přesně na sebe, byla na loket stále moc vzadu. U automatu to ale nevadí.

Další novinkou je infotainment. Grafika i rozhraní jsou stejné, ale obrazovka je v nejvyšší výbavě osmipalcová, i když velkou část z toho tvoří tlustý rámeček. Přibyly i některé funkce, třeba bohatší terénní ukazatele. Větší obrazovka vyústila v další logický krok. Vstup pro USB už není nad obrazovkou, ale dole v přihrádce, jak jsme zvyklí u většiny moderních aut. Prostě už žádné kabely trčící z palubní desky.

Vstupy pro USB jsou dokonce dva. Přes kabel lze propojit obrazovku s chytrými telefony na systémech Apple Carplay i Android Auto. V nejvyšší verzi Media NAV to jde dokonce bezdrátově. S paketem Komfort pak získáte i dva USB vstupy na konci středového tunelu pro cestující vzadu. Dále potěší přestěhování ovládání tempomatu na multifunkční volant a také zobrazení stavu nádrže LPG na palubním počítači, jako to má třeba nové Sandero.

Normální dospělé auto

Tímto jsem vyplácal takřka všechny důležité novinky v interiéru a můžeme tak přejít rovnou na jízdu. Do nabídky se vrátil dvouspojkový automat EDC, který lze nyní spárovat pouze s nejvyšší variantou přímovstřikového čtyřválce TCe 150, a to výhradně s pohonem předních kol. Čtyřkolka se s automatem nenabízí. Proč? Bylo mi řečeno, že pro to není trh.

Motor TCe 150 produkuje v rozmezí 5250 až 6000 otáček za minutu výkon 110 kW (150 koní). Od 1700 otáček je pak dostupné maximum točivého momentu 250 N.m. To znamená, že se 1338 kg vážící Duster rozjede z 0 na 100 km/h za 9,7 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 199 km/h.

Podvozek se u faceliftu neladil, jízdně jde tedy o takřka stejné auto. Jiné je však řízení, které bylo překalibrované. Nově více tuhne v rukou již od 70 km/h místo původních 130 km/h. Při jízdě po okresních silnicích je vyšší tuhost skutečně cítit. Stále ale platí, že ve městě zůstává účinek posilovače velmi vysoký, tudíž se s autem velmi snadno manévruje, ale zato máte ve volantu jen minimální cit.

Pokud jde o převodovku EDC, tak se ji v dané cenové kategorii vlastně nedá co vytýkat. Slabším místem jsou třeba rozjezdy z křižovatek, kterým však hodně ubírá na kultivovanosti systém start/stop. Po jeho vypnutí se rychle naučíte grif pravé nohy pro hladší rozjezdy. Nesmíte však systém překvapit náhlým sešlápnutím plynu, není prostě tak pohotový a cukne.

Duster nemá jízdní režimy, vlastně jen tlačítko Eco, které výrazně otupí reakce motoru na plynový pedál. Převodovka tedy pracuje v podstatě jen v jednom režimu. Chová se logicky. Při 80 km/h si odřadí na pohodových 1500 otáček. Pokud je pak před vámi kopec a vy necháte nohu na plynu pořád ve stejné poloze, převodovka nad podřazením chvilku přemýšlí.

Podobné to však je i v případě, pokud plynový pedál trochu pobídnete. Ani tak ale nejde o nic tak rušivého, aby vám to zkazilo krásný dynamický projev motoru. S nohou téměř na podlaze pak převodovka nerada jde do omezovače. Řadí dříve, někde za čtyřmi tisíci otáčkami. Samozřejmě můžete vzít práci převodovky do svých rukou manuálním režimem řazení.

Pokud mi na převodovce něco vadilo, tak je to absence odskoku v kulise páky. D, N, R i P jsou v rovině. Pokud se tedy otáčíte, snadno se vám stane, že místo zpátečky zařadíte P. V rámci cenové kategorie toho ale opravdu není moc, co by se dalo vytýkat. Samozřejmě však najdete auta, ve kterých je tato převodovka jemnější.

No a pokud jde o spotřebu, tak na naší testovací trase dlouhé 95 km jsem se dostal na rovných 7,0 l/ 100 km. Trasa byla složena z velké části z okresních silnic, což ve Francii znamená rychlost 70 až 80 km/h. Ve městech s úzkými uličkami však stále musíte někomu dávat přednost před ostrůvky a množství zpomalovacích prahů je ve Francii skutečně otravné. Mnoho kilometrů tak bylo stylem brzda-plyn.

Asi je vidět, že jsme z omlazené Dacie Duster nadšený. Až se třeba jednou svezete, nebudete se nám divit. Facelift přinesl několik logických změn na exteriéru i interiéru. Návrat automatické převodovky je pak velmi vítaný, protože Duster je s ní zase o krok konkurenceschopnějším autem. Bacha ale na to, že Dacia Duster TCe 150 s převodovkou EDC už je auto, které stojí přes půl milionu, konkrétně 513.900 Kč.

Změny na autě jsou četné, i když možná nejsou na první pohled tolik vidět. Zaměstnanci značky nám nicméně sdělili, že stejně jako u dalších modelů dali na zpětnou vazbu od zákazníků a zaměřili se na kritizovaná místa. Takhle to má vypadat. Dojem v nás novinka zanechala hluboký, ale úplnou pravdu ukáže až klasický redakční test v Česku.