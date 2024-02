Poprvé v historii! Jak dojely české závodnice s „Kachnou“ 2CV do cíle Dakaru Classic

Dvojici českých závodnic Barboře Holické a Lucii Engové podařilo tento stroj poprvé dostat do cíle Dakaru Classic. Kachna přitom startovala na Dakaru již čtrnáctkrát a naposledy v roce 2007 – tehdy šlo o vůz s přezdívkou BiBip 2 Dakar, masivně upravený kus ve specifikaci Sahara, poháněný dvěma motory s celkovým výkonem přibližně 67 kW. Ten ale do cíle stejně jako třináct předchozích 2CV nedojel.

Barboře Holické se také podařilo dohledat, že tehdejší šéf soutěže prohlásil, že za jeho „vlády“ žádná Kachna tento závod nepojede. Nicméně osoby a osazenstvo se mění, důležité také bylo, že na Dakaru Classic smí startovat pouze vozy, které se soutěže účastnily před rokem 2000. Předchozí neúspěšné pokusy tak umožnily české posádce zúčastnit se.

A že je jízda na tak náročné soutěži s předokolkou na úzkých gumách tak trochu šílenství? To si původně myslel i přední technický expert na 2CV Tomáš Neruda, mechanik týmu. Nicméně Holická ve svém plánu vytrvala a v podstatě přesně před rokem si od jednoho pražského majitele zakoupila 44 let starou Kachnu. Ta poté v Nerudových rukou prošla úpravami – byl použit odolnější podvozkový rám, na každém kole se nacházely dva tlumiče místo jednoho, motor se zvětšil z 600 cm3 na 650 cm3, čímž získal výkon 26 kW místo původních 22 kW.

Ale extra síla prý neměla valný vliv na jízdní dynamiku, dovnitř přibyly nezbytné závodní vybavení a ochranný rám. Zatímco před odjezdem odhadovala posádka maximální rychlost na 120 km/h, v reálných podmínkách to bylo o něco méně. „Když je ujetá pista, tak jsme jeli klidně 80. I stovkou to jelo, ale to byla opravdu hezky ujetá pista,“ uvedla Holická.

V etapách bez nečekaných problémů a posádka dojela v čase byl čas na sprchu, večeři a briefing okolo půl osmé až osmé, poté hodina až dvě v bivaku a spánek, zatímco Tomáš Neruda pracoval na Kachně. Nicméně opačný stav byl když závodnice dojely ve dvě ráno a startovaly opět v pět až šest. Velmi náročné to nejen v případě problémů a zdržení bylo i pro doprovod, který musel ráno všechno sbalit – stany, depo, plachty, centrály – a poté 400 až 700 kilometrů cesty na další štaci. A pak zase vše vybalit.

„24 hodin v zápřahu,“ vzpomíná Neruda. „Pokud nebyly velké opravy, většinou servis trval do dvou nebo tří do rána. Všechno rozebrat, vyfoukat, zkontrolovat každý šroubek, udělat základní údržbu. Když byla porucha větší, tak do rána. To jsme dělali do čtyř, do půl páté a já věděl, že holky vstávají v pět. Tak to ani nemělo cenu jít spát. Po takové noci sednout do kamionu a jet 600 kilometrů bylo docela hustý. Řekl bych, že jsem tak čtyřicetkrát usnul za tím volantem,“ dodává.

Nicméně povedlo se a i když byl celý závod pro celý tým neustálým bojem, česká Kachna s českými závodnicemi se konečně podívala do cíle Dakaru jako první a jediná v historii. Historek ze závodu je bezpočet – například že první převodovka odešla již první den a následovalo jich ještě několik. Nebo že při vyhrabávání auta z písku posádka přeházela několik náklaďáků písku. A také, že při přejezdu velkých dun odkoukaly od Carlose Sainze techniku traverzování.

Vše si můžete poslechnout na vlastní uši při plánovaných besedách, 7.3. na Rádle u Jablonce nad Nisou, 3.4. v Jesenici u Prahy nebo 11.4. v Davli. Barbora Holická se také z rukou ředitele českého zastoupení značky Citroën Františka Neumana stala oficiální ambasadorkou značky a brzy převezeme novou generaci modelu C3.