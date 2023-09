Poprvé, podruhé a prodáno! Byli jsme na prestižní aukci nejen veteránů. Dnes letí i obyčejná auta

Aukce? Vypadá to nějak takhle: „Tak to máme 3500. Dá někdo 4000? Nedá, tak dobře, zkusíme 3800. Aha, támhle paní to bere za 3800. Ale ale, pán na telefonu navyšuje na 4000. A slyším paní křičet 4500! Páni, to jsou nervy. Nikdo jiný? Výborně, takže skútr vytažený ze stodoly za 4500 franků pro paní v bílém saku od Loro Piana poprvé, podruhé… prodáno! Výborně, gratulujeme.“ Následuje krátký potlesk, všichni se musí na paní podívat, ale pak očima opět sjedou na velkou obrazovku, kde se za pár okamžiků ukáže další položka.

Aukce jsou již mnoho let nedílnou součástí automobilové kultury a konají se na mnoha eventech po celém světě. Jedním z největších poskytovatelů těchto služeb je společnost RM Sotheby's, se kterou se na našich stránkách pravidelně setkáváte, když se u nich objeví něco velmi zajímavého. Ačkoliv jsem na zahraničních eventech s veterány poměrně často, ohledně aukcí jsem byl ostuda a nikdy se nešel ani podívat. Však co bych tam viděl? Možná pár starců s plácačkami, co se přehazují o předražené auto, říkal jsem si.

Jednoduše mi to nepřišlo zajímavé, ale protože to ke kultuře veteránů prostě patří, rozhodl jsem se jednu navštívit, a to rovnou jednu z těch nejzajímavějších - RM Sotheby's ve Svatém Mořici. Tohle město už znovu představovat nebudu, připomenu snad jen, že je dobrý nápad jet se sem podívat. Aukce se konala za hotelem Kempinski, který podobné eventy hostí především pro bohaté venkovní prostory. Patří mu tak veškerá pozornost, ačkoliv asi nejlepší hotel na světě stojí jen pár set metrů odsud.

Aukce se můžete zúčastnit osobně, online i po telefonu. V každém případě se musíte zaregistrovat, nebo to svěřit někomu, kdo pro vás danou věc získá. Pokud totiž řešíte byznys od rána do večera a nemáte tak čas se jakkoliv účastnit, můžete za sebe někoho poslat. Aukci si nepředstavujte jako bitvu eurových milionářů. Může to tak někdy vypadat, ale i člověk s průměrnými příjmy si zde může přijít na své a dostat se tak k autu možná i levnější cestou než v běžné inzerci.

Právě v tom mě aukce hodně překvapila, protože každý vehikl má na sobě odhadovanou částku v určitém rozmezí. Vyvolávací cena je ale hluboko pod tím. Například auto s odhadovanou cenou 25 až 40 tisíc franků (švýcarský frank má aktuálně kurz 25,6 Kč) může začínat na patnácti. A když ho vyhrajete třeba za 18, je prostě vaše, ačkoliv to samé v podobném stavu najdete v inzerci třeba za třicet tisíc. Samozřejmě to ale může skončit naopak, s cenou vysoko nad očekáváním.

Tohle mě tedy překvapilo, ale další věc mě doslova šokovala. Víte, jak se vždy v aukcích objevují samé skvosty za miliony eur, limitované edice už tak drahých aut a je to samé Ferrari, Aston Martin nebo Jaguar? Tak tentokrát vůbec ne. Před prostory aukce, což byl krytý tenisový kurt, byla auta vystavená a vypadalo to jako parkoviště v osmdesátých letech před Aldi, což je takový Lidl. Naftové kombíky, Kachna, traktor Porsche a některé zcela běžné modely od Alfy Romeo či Mercedesu.

V každém případě ale platilo, že auta byla v dokonalém stavu. Těsnění kolem oken nebylo zpuchřelé, lak byl krásný a nikde ani špetka koroze. A když jsem pak v tomhle stavu uviděl naprosto obyčejnou Alfu Romeo Alfasud, tak bych si snad přihodil taky. Nakonec našla nového majitele v přepočtu za 280 tisíc korun. Podobně hezký Alfasud se stejným motorem a podobným nájezdem jsem na evropské inzerci našel za 350 tisíc. A takhle jste tu mohli nakoupit od Lambretty za 40 tisíc korun až po Aston Martin DB5 Vantage za skoro třicet milionů.

S velkým zájmem jsem sledoval výsledek BMW M3 generace E36. To je auto, které bych tu také nečekal. Odhad byl 50 až 70 tisíc franků bez daně. Začalo se na třiceti, což je 770 tisíc korun - šlo o kupé evropské verze s nájezdem 61 tisíc kilometrů. Nakonec našlo nového majitele za 1.118.000 Kč s daní, což za takový stav vůbec nebyl přestřel, protože ceny se obecně pohybují okolo jednoho milionu korun. Tyhle aukce tedy skutečně nejsou jen pro zbohatlíky.

Celou akcí se navíc nese příjemná atmosféra. Člověk se cítí být vítaný, i když má hluboko do kapsy. Moderátoři jsou vtipní, stejně tak do sebe občas legračně rýpou hosté. Z celkových 106 položek pocházelo 93 ze soukromé sbírky Iseli Collection a na své si zde přišel opravdu úplně každý. Nejbližší aukce RM Sotheby's se koná 25. listopadu v Mnichově na Motorworld München. Mimo jiné zde můžete získat Lexus LFA.