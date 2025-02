Pomoc k nehodě vždycky nemusí přijet hned. Zachránit životy do té doby můžete i vy

Minout dopravní nehodu s tím, že určitě co nevidět přijede záchranka, je nezodpovědné. A také trestné.

Je to stále přežívající mýtus: zdravotní záchranná služba musí být na místě nehody nejpozději dvacet minut od přijetí hlášení o dotyčném incidentu. Faktem ale pouze je, že by jí to měla umožnit lokace základny – rozmístění jednotlivých stanovišť po celé republice skutečně zákon 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, předepisuje takové, aby jízda netrvala nikdy déle než třetinu hodiny.

Jenže hned vzápětí se dočtete, že „dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele“. Jinými slovy stačí malá zácpa a zpoždění je na světě.

A co kolemjedoucí nebo kolemjdoucí, řeknete si, ti tam přece jsou prakticky okamžitě. Ne každý si však na poskytnutí první pomoci troufá. Místo incidentu takoví lidé záměrně „bez povšimnutí“ minou, aniž by si možná uvědomili, že jim za takové počínání hrozí až odnětí svobody. Přitom stačí už málo: jen zmíněnou záchrannou službu zavolat.

Mnohem užitečnější je ale přispět dalšími kroky – a tady může prospět nová aplikace První u nehody Asociace Záchranný kruh. Od předchozích dílů, mezi něž patřil i ten s názvem Chodci nejsou nesmrtelní, se odlišuje především interaktivním pojetím. Spustit ji totiž lze na většině on-line platforem: mobilním telefonu, tabletu a počítači, možné je též využití VR brýlí.

Aplikace má dvě části. První má podobu takzvaného stres testu, kdy se člověk musí rozhodovat pod časovým tlakem. Výsledkem je vysvědčení, které uživateli ukáže, na kolik procent si u nehody dokážete poradit. Možné jsou samozřejmě opakované pokusy stejně jako podrobnější rozbor odpovědí na základě e-mailové komunikace.

Druhá část aplikace je vzdělávací. Stránka prvniunehody.cz začíná tématy nehoda cyklisty, hromadná nehoda a chování řidiče pod vlivem alkoholu. Časem přibude incident na železničním přejezdu nebo agresivitu za volantem.