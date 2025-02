Polská dílna ukazuje své mistrovství na Mercedesu třídy G. Upravila ho ve stylu steampunku

Úpravci Carlex Design se pochlubili výsledky svého programu One of One, v němž vzniklo trio jedinečných Mercedesů třídy G. Nás nejvíce zaujal tmavý vůz s bronzovými doplňky ve stylu steampunku, tedy sci-fi žánru, který přivádí moderní techniku do alternativní britské viktoriánské éry.

Myšlenka stvořit něco takového vychází z přesvědčení, že žijeme v éře masové produkce, CNC strojů, 3D tiskáren a dalších věcí, které zatlačují poctivou ruční práci s kovem, kůží a přírodními materiály do pozadí. A že té práce muselo být, zvláště na bronzové střeše s ručně rytými motivy, která krásně ladí s rozšiřujícím karbonovým bodykitem, rovněž rytými prvky na zadním krytu rezervního kola, i unikátními 24palcovými koly.

Uvnitř je hlavním prvkem ručně zdobená kůže, kombinovaná s prvky pokrytými mědí a růžovým zlatem. Stropnice je obrovskou výšivkou se steampunkovými motivy v Alcantaře. Kožená sedadla byla ručně barvena, pro úpravu lesklých povrchů interiéru byl použit diamantový prach. Vůz již má svého majitele.

V podobném stylu vznikly u Carlex Design i další vozy z programu One of One – postupy u nich byly podobné jako u steampunkového Mercedesu G, tématem jednoho ale bylo tradiční sokolnictví, u druhého se stali inspirací asijští draci.