Policie vyhlásila pohotovost. Došlápne si na opilce, zaměří se na doklady i dodržování předpisů

Velikonoce jsou svátky radosti, ale také zvýšeného počtu dopravních nehod a přibývá i řidičů pod vlivem alkoholu. Policie je již nyní v plné pohotovosti.

Velikonoce jsou hlavně o čase stráveném v rodinném kruhu a radosti z přítomnosti blízkých. Málokterá veselice se obejde bez alkoholu. Na tom samozřejmě není nic špatného, ale jen do té doby, než se „rozveselený“ oslavenec posadí za volant. Právě řidiči pod vlivem alkoholu nebo drog jsou častými viníky dopravních nehod. Během Velikonoc navíc houstne provoz, protože lidé cestují mezi příbuznými a zvyšuje se i počet méně zdatných „svátečních řidičů“.

V rámci preventivní akce "Velikonoce“ jsou ve zvýšené pohotovosti policejní hlídky už ode dneška. Dohlížejí na plynulost provozu a dodržování předpisů. Zejména jestli je řidič pod vlivem alkoholu nebo drog a má v pořádku doklady. Dále budou sledovat dodržování maximální povolené rychlosti, stav vozu a používání bezpečnostních pásů.

Opatření jsou na místě, protože z pohledu nehodovosti se letošní rok nevyvíjí vůbec dobře. Během prvních třech měsíců zemřelo na českých silnicích 104 osob, meziročně o 11 více, což je nejhorší výsledek za posledních 7 let. Velikonoce jsou zvláště krizovým obdobím. Loni během pěti svátečních dnů došlo k 1142 nehodám, které si vyžádaly čtyři lidské životy, 17 těžce zraněných a 240 lehce zraněných osob.

Na řidiče pod vlivem alkoholu a návykových látek připadá 5 % dopravních nehod. Během svátků je to dvakrát více dvojnásobný. Nejčastěji jde o srážku po vyjetí do protisměru, a to na klikatých i rovných úsecích. Lidé pod vlivem mají mnohdy laxní přístup k používání bezpečnostních pásů, což následky jen zhoršuje.