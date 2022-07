Silné vozy jsou součástí dálničních oddělení Policie ČR už roky, po dlouho sloužících passatech a superbech se však policisté začali přesouvat do vozů BMW 540i xDrive. A dostanou jich hned 70!

Někdo může namítat, že jsou vozy BMW pro českou policii zbytečnost a že by stejně dobře splnily funkci třeba rychlé superby, které mají ve flotilách policejních oddělení roky své místo. Já si ale dovoluji nesouhlasit. Provoz se zrychluje a s nástupem silných elektrických vozů je tady reálná šance, že by 280koňové liftbacky a kombíky domácí produkce přestávaly stačit. Navíc slouží už od roku 2018 a je potřeba je obměnit.

Vozy BMW mají za úkol také zviditelnit výkon policie, a co si budeme povídat, mají úroveň. Česká policie již vozy BMW má a diskutéři jí to dali pod články kolikrát pěkně sežrat s tím, že jde o zbytečný luxus. Tuto typickou českou vlastnost bych ale nechal bez komentáře. Pokud rychlé vozy BMW pomohou zajistit větší bezpečnost silničního provozu, nebudou to špatně vynaložené prostředky. Navíc proběhlo standardní výběrové řízení a automobilka BMW mu jako jedná dokázala vyhovět.

Že česká policie dostane nové dálniční stíhačky od BMW, víme už od loňského roku. Pětkových bavoráků bude celkem sedmdesát, čtyřicet z nich v policejních barvách a třicet v civilním provedení. Jedná se o verzi 540i xDrive s mild-hybridním třílitrovým benzinovým šestiválcem, výkonem 245 kW (333 koní), pohonem všech kol a převodovkou Steptronic. Vozy mají elektronicky omezenou maximální rychlost na 240 km/h a obouvají dojezdové pneumatiky run flat, v obou případech a ohledem na bezpečnost posádky.

Každý z vozů vyjde na zhruba 2,2 milionu korun, přičemž financování je pokryto ze státního rozpočtu a Fondu zábrany škod. Z fondu je už dnes pokryto třiatřicet vozidel. V ceně vozu je servis na pět let i prodloužená záruka na stejnou dobu. Prvních deset vozů si policisté převzali v pátek 15. října v pražském dealerství společnosti BMW Stratos Auto, dalších deset by měli dostat na podzim a zbytek v příštím roce.

Oproti sériovým verzím doznaly policejní speciály značných úprav. Vedle výbavy pro užití práva přednosti v jízdě a techniky pro měření rychlosti vpředu i vzadu jsou to například druhá 12V baterie (slouží zejména k napájení policejní výbavy), zmíněné dojezdové pneumatiky obuté na 18palcových discích, díky nimž je i po průrazu zaručena možnost přesunu rychlostí až 80 km/h, výkonnější brzdy z programu BMW M Performance Parts, speciálně organizovaný zavazadelník s výsuvnými šuplíky a pracovní deskou, a u označených vozidel je to také základna pro střešní maják, kterou zajistila přímo společnost BMW Stratos Auto (snižuje aerodynamický hluk v dálničních rychlostech). Úpravy byly konzultovány přímo s výrobcem.

„Velmi mě těší, že jsme uspěli ve výběrovém řízení s vozy prémiové značky za výhodnější cenu než konkurence. Dálniční policisté dostávají speciálně vybavená vozidla se špičkovými jízdními vlastnosti a vysokou úrovní aktivní i pasivní bezpečnosti, jak je u značky BMW standardem. Věřím, že nová vozidla přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu na našich dálnicích,“ uvedl jednatel společnosti Stratos Auto Martin Strakoš.

České zastoupení automobilky BMW uspořádalo při příležitosti předání prvních deseti policejních speciálů tiskovou konferenci, během níž jsme si mohli vozy prohlédnost na vlastní oči. Zatímco vozidla s policejním polepem v provozu identifikujete snadno, ty civilní běžně nemáte šanci poznat. Jediným vodítkem mohou být 18palcová kola, ta budou ale to poslední, čeho si všimnete, až uvidíte ve zpětném zrcátku blikat majáky.

Uvnitř zaujme policejní technika v čele s kamerami pro měření rychlosti či speciální potahy sedadel nasazené na klasických potazích. Světelná signalizace je ukryta v masce chladiče, za čelním sklem či pod horní hranou zadních bočních skel, která jsou zatemněná. Neoznačené vozy jsou velmi diskrétní a určené pro vysokorychlostní pronásledování. Doufáme, že se silničními piráty učiní krátký proces.

„Nová vozidla BMW jak v komerčním provedení, tak i v provedení Policie ČR budou zařazena zejména na dálničních odděleních jednotlivých krajských ředitelství policie a na celorepublikovém útvaru služby dopravní policie, tedy u Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava,“ dodal ředitel služby dopravní policie plk. Jiří Zlý.