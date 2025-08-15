Polestar chystá SUV do nabitého segmentu. Novinka s názvem 7 se bude vyrábět v Košicích

Číslo sedm má vyvést Polestar z krize a nastartovat velkoobjemové prodeje. S výrobou na Slovensku automobilka uzavře strategický výrobní trojúhelník.
Polestaru se poslední dobou příliš nedaří. Na čínském trhu se jeho prodeje prakticky zastavily a za uplynulých pět let vykázal ztrátu 116,5 miliardy Kč, a to navzdory finanční pomoci od Geely. Zdá se ale, že strategické změny letos začínají přinášet ovoce v podobě rostoucích čísel. Polestar nutně potřebuje další velkoobjemový model a přesně takový už je na cestě. Navíc dostane šťastné číslo sedm.
Očekávaná novinka zamíří rovnou do nejkonkurenčnějšího segmentu kompaktních elektrických crossoverů, kde automobilka hodlá uplatnit svou prémiovou image. Michael Lohscheller, generální ředitel značky, v rozhovoru pro Auto Express prozradil, že s velikostí mezi Volvy EX30 a EX40 půjde o vstupní model fungující vedle současného Polestaru 2, který výhledově dostane nástupce.
Sedmička bude zároveň levnější, což by mohlo přilákat nové zákazníky. Vidina velkých prodejů je lákavá, ale prosadit se mezi zavedenou konkurencí v podobě BMW iX1, Audi Q4 e-tron, Mercedesu EQA nebo Tesly Model Y bude náročné, ačkoliv menší derivát plnohodnotného SUV Polestar 3 je logický krok.
Novinka bude pravděpodobně využívat škálovatelnou platformu SPA3, na které je založené i Volvo EX60 s plánovanou premiérou v prvním kvartálu příštího roku. Výhodou nově vyvinuté platformy je integrace bateriového bloku do konstrukce vozu a vzájemné sdílení komponentů napříč modelovým portfoliem. Celá sestava ale dostane specifické naladění pro zachování dynamických jízdních vlastností typických pro značku.
Když se podíváme na výhled modelů, ještě letos přivítáme Polestar 5 – vlajkový sedan, při jehož konstrukci byla použita technologie lepeného hliníku. Předpovídá se mu výkon skoro 900 koní a s přehledem půjde o nejdražší model značky. Nadcházející sedmička bude v tomto ohledu pravým opakem a následně se za dveřmi objeví sportovní Polestar 6, který bude maloobjemovou lahůdkou.
Polestar 7 vstoupí na trh v roce 2028 s výrobou ve slovenských Košicích, kde automobilka staví velkou továrnu. S plánovanou investicí kolem 30,24 miliardy Kč a produkcí přibližně 250.000 vozů ročně se stane třetím klíčovým závodem značky v Evropě. Tím se uzavře geograficky strategický trojúhelník spolu s továrnou v belgickém Gentu a švédském Torslandu.
