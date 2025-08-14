Polestar 3 má nový světový rekord. SUV zvládlo na jedno nabití přes 930 kilometrů

Švédský elektromobil překonal oficiální udávaný dojezd téměř o třetinu, jízda trvala skoro celý den.
Rekord byl stanoven na britských silnicích v běžném provozu. Oficiálně byl uznán Guinnessovou knihou rekordů v kategorii nejvyššího dojezdu pro elektrická SUV. Šlo o zcela sériový model Polestar 3 Long Range Single Motor s baterií o brutto kapacitě 111 kWh a jedním elektromotorem o výkonu 220 kW na zadní nápravě. Jel na standardně dodávaných pneumatikách Michelin Sport 4 EV na 20palcových kolech. Udávaný dojezd u něj činí až 706 kilometrů, tuto vzdálenost překonal, když mu v akumulátoru zbývalo ještě dvacet procent kapacity.
Když ukazatel hlásil nula procent, vůz ujel ještě 12,8 kilometru, celkově nakonec zvládl 935,44 kilometrů při spotřebě 12,1 kWh na 100 kilometrů. Jízda trvala 22 hodin a 57 minut. „Jsme velmi hrdí na to, že můžeme říci, že máme ve společnosti Polestar držitele světového rekordu! Tento oficiální světový rekord Guinnessovy knihy rekordů v dojezdu je dalším důkazem toho, že Polestar 3 nastavuje nové standardy. Budeme i nadále posouvat hranice technologie a schopností elektromobilů,“ uvedl generální ředitel společnosti Polestar Michael Lohscheller.
