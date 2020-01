Poláci si došlápli na opilé řidiče. Nehody v opilosti trestají doživotním zákazem řízení

Kompletní statistiky nehodovosti za loňský rok zveřejní policie až ve středu 8. ledna, už nyní je ale jasné, že v nich bude výrazným způsobem figurovat alkohol. Za prvních 11 měsíců loňského roku se na českých silnicích stalo 98.940 dopravních nehod, ve více než 4000 případech byl u viníka nehody zjištěn alkohol.

Oproti roku 2018 je to podle policejních statistik pokles o 53 nehod, přesto ale rozhodně nemáme být na co pyšní. U 2616 nehod bylo u viníka zjištěno 1,5 ‰ a více alkoholu, což je klasifikováno jako trestný čin, za který si viník může vysloužit trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz řízení až na deset let a pokutu až 50.000 Kč. Při těchto nehodách bylo usmrceno 25 osob, o 7 méně než v roce 2018.

Přesto se najdou takoví, kteří alkohol neřeší a bez ostychu sednou za volant. Možná by přišlo vhod poučit se od polských sousedů. Loni tam podle deníku Právo zadrželi zhruba 110 tisíc řidičů pod vlivem alkoholu, o 6 tisíc více než v roce 2018. Policii došla trpělivost a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Návrh zpřísnit postihy řidičů zadržených pod vlivem alkoholu parlament okamžitě schválil a vešel v platnosti 1. ledna letošního roku.