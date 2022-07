Podoba nové Hondy Civic Type R vyzrazena týden před premiérou! Oproti předchůdci se dost uklidnila

Okolo nového ostrého hatchbacku z Japonska je opravdu velký hype. Nyní už máme první uniklou fotku bez maskování.

Nadšenci do sportovních aut netrpělivě očekávají příchod nové Hondy Civic Type R, jejíž předchůdce platí za jednu z nejlepších předokolek mezi ostrými hatchbacky. Na začátku tohoto týdne jsme se dozvěděli datum oficiální premiéry, ke které dojde 20. července. Mimochodem Honda letos slaví 50 let modelu Civic a 25 let ostré varianty.

Jak už to ale bývá, finální podoba nezůstala do poslední chvíle skryta. Fotografie vozu se objevila na několika instagramových účtech a my se tak můžeme na novinku poprvé podívat. Vůz se drží decentního designového jazyka své předlohy, ale zároveň je velkým odklonem od předchozí generace, která byla designově velmi divoká.

Zatím ale nemáme žádné technické údaje. Na druhou stranu máme úžasné video vozu na japonském okruhu Suzuka, kde se automobilce podařilo na začátku dubna zajet čas 2:23.120. Tím se zde nový Type R stal nejrychlejší předokolkou a pokořil čas svého předchůdce v nejostřejší verzi, i když jen o necelou sekundu. Na další informace si počkáme až do dalšího týdne.