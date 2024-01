Podle Fordu dnes měla jezdit auta na jaderný pohon. Nucleon mohl mít dojezd až 8000 km!

Historie je důležitá. Ukazuje novým generacím, odkud automobilky pocházejí, jak dlouhou cestu urazily a jaké úžasné věci stvořily. Bohužel, řada značek tomu nevěnuje pozornost a tato důležitá součást zůstává na nezávislých fanouškovských stránkách. O to větší dík patří Fordu, který svou minulost prezentuje na samostatném webu, kde najdeme dobové tiskové zprávy a autentické fotografie.

Nedávno se zde objevily dokumenty o experimentálním konceptu Nucleon z přelomu padesátých a šedesátých let. Amerika té doby byla dychtivá po objevování nových technologií a zkoumání netradičních řešeních v přesvědčení, že nic není nemožné. Přicházely nové poznatky v leteckém i energetickém průmyslu, které chtěl Ford využít ve světě automobilů.

Proudová letadla ovlivňovala zejména design koncepčních vozů, zatímco jádro mohlo mít potenciál stát se palivem budoucnosti. Když se podíváme, jaké problémy jsou spojené s nehodami dnešních elektromobilů, je to hodně děsivá představa, zvláště se 60 let starými normami, ale pojďme se na to podívat očima té doby.

Premiéra 3/8 modelu byla naplánována na "Týden inženýrů" 21. února 1958 v Georgii. Reálný vůz měl být 5087 mm dlouhý s rozvorem 1762 mm, výškou 1051 mm a šířkou 1966 mm. Za dvoumístnou kabinou vybavenou klimatizací se nacházela plocha s reaktorem a jaderným pohonem. Jeho výkon mohl řidič libovolně regulovat. Dojezd vozu byl kalkulován na cca 8000 kilometrů, ačkoliv dodnes není jasné, jakým způsobem mělo být „palivo“ doplňováno. Ford však hovořil o dostupnosti v rámci běžné sítě čerpacích stanic.

Pro zvýšení aerodynamické efektivity měl Nucleon zasouvací nárazníky. Dobové podklady rovněž zmiňují automaticky nastavitelná světla a upozornění na přibližující se vozidlo (vpředu i vzadu), tedy něco jako dnešní protikolizní asistent, které využívá antény na střeše.

Nucleon sice nikdy nevzniknul v plnohodnotném měřítku, ale Ford tehdy jadernému pohonu skutečně věřil. Problém je, že dodnes se nepodařilo takové zařízení zmenšit natolik, aby se vešlo do běžného auta.