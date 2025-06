Podivná páčka v Audi Q3 vyvolala otázky. Už víme, jak funguje

Audi pokračuje v modernizování svého modelového portfolia a představilo nám již třetí generaci velmi úspěšného kompaktního SUV Q3. To přichází se spoustou nových řešení, o kterých jsme se rozepsali již během jeho premiéry. Jedna z novinek ale působila nezvykle, jde o inovaci zvanou Integrated switch module a nachází se pod volantem.

Jde vlastně o jednotný panel, který má napravo ovládání převodovky a nalevo sdružuje ovládání světlometů i stěračů do zatím nevídané packy. Zajímalo nás, jak to funguje, tak jsme se do novinky během premiéry posadili a vyzkoušeli jsme si to.

Jde o to, že zatímco běžně se levou páčkou ovládají světlomety s blinkry a pravou stírače, Audi vše nastěhovalo nalevo. Podle fotografií to vypadalo chaoticky, ale na první osahání musíme říct, že to tak špatné není. Celou páčku dokážete ovládat aniž byste museli sundat ruku z volantu.

To, co běžně ovládá levá páčka, je tu vyřešeno zadní částí modulu, který ovládáte stejnými pohyby jako klasickou páčku, tedy nahoru a dolů pro blinkry, k sobě probliknout a od sebe dálkové. Z boku zadní části modulu se ovládají ostřikovače a pokud chcete zapnout klasicky stírače čelního okna, stačí ukazováčkem otočit kolečkem. Pod otočným voličem stíračů je ještě tlačítko pro zadní stírač.

Takhle na první seznámení to působilo intuitivně, ale realita provozu může samozřejmě působit jinak. ‚‚Je to něco nového, ale stačí jet na nějaký hodinový výlet a už to budete mít v ruce. Je to o zvyku‘‘, uvedl jeden z designérů při premiéře.

