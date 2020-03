Podívejte se na pneumatiku, která se nikdy nesjede. Nebýt pavouků, možná by nevznikla

Společnost Goodyear představila nejnovější koncept reCharge, se kterým má šanci způsobit revoluci. Velmi ambiciózní projekt spočívá v pneumatice, která se umí regenerovat. Funkce této technologie je opravdu jako ze sci-fi filmu.

Uprostřed kola je místo na kapsli, ve které je biologická a rozložitelná tekutá směs s látkovou výztuží. Tento materiál je inspirovaný pavoučí sítí. Směs se následně přivádí na povrch pneumatiky a vytváří běhoun pneumatiky. Ta se tak nikdy nesjede a řidič vyměňuje pouze kapsle s náplní.

Ty jsou celkem tři, každá s odlišnou směsí, a rozdělují se podle podle povětrnostních podmínek. Směs může být namíchána i podle výkonu vozu. Skutečný povrch pneumatiky je pak tvořený lehkým drátěným rámem.

Výhody této technologie jsou jasné. Sjeté pneumatiky by byly minulostí, v případě potřeby si prostě vyměníte kapsli. To samé platí i o přechodu ze zimních na letní gumy a naopak. Celá technologie je samozřejmě ještě hodně vzdálená realitě, nicméně Goodyear tvrdí, že to funguje.